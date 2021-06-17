С 1 июня по 15 сентября в районе проводится специальная программа «Мак»

В группе по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пуховичского РОВД обращают внимание, что цель этой акции — недопущение выращивания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, устранение причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков растительного происхождения.

Одной из главных задач данной программы является блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и мака, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений.

В соответствии с законодательством, за выращивание и посев наркосодержащих растений установлена административная и уголовная ответственность.

Статьей 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ предусмотрено наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. А посев и (или) выращивание наркосодержащих растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ в соответствии со статьей 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего Кодекса, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

Выращивая на своих приусадебных участках наркосодержащие культуры, граждане тем самым привлекают внимание лиц, потребляющих наркотики, и провоцируют их на совершение противоправных деяний, ведь зачастую наркоманы приезжают из разных регионов и высматривают места произрастания мака. В отсутствие хозяев они проникают на территорию участка, в жилища с целью последующего изготовления там наркотиков и совершения иных видов преступлений: краж, грабежей, уничтожения или повреждения имущества.

Еще раз напоминаем о запрете выращивания наркосодержащих культур и призываем к благоразумию и проявлению самостоятельной инициативы по недопущению и пресечению фактов произрастания таких культур, как мак и конопля.

Владимир СМИРНОВ,

начальник Пуховичского РОВД.