С 1 сентября стартовал Единый День Безопасности

Задачи «Единого Дня Безопасности» – развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.

В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в радиоэфире. Пройдут тренировки по эвакуации из зданий.

Дополнительно в рамках «Единого дня безопасности» будут организованы дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, интеллектуальные игры, развернется обучающая площадка «Пять шагов спасения», состоятся концертные программы и театрализованные представления.