С 15 сентября начинается прием работ на литературный конкурс «Браславская обитель»



Литературный конкурс «Браславская обитель» учрежден советом Лито «Буква Ъ» с целью поиска и поддержки перспективных авторов, создающих художественную литературу на русском языке, и популяризации поэзии в регионах. Конкурс проводится при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Браславского райисполкома и администрации сайта БРАСЛАВ.BY . В дальнейшем возможно сотрудничество с другими заинтересованными сторонами.

Прием работ осуществляется с 15 сентября по 15 ноября 2021 года. Короткий список финалистов (шорт-лист) будет опубликован не позднее 15 декабря 2021 года. Лауреаты конкурса будут объявлены не позднее 30.12 2021 года: на сайте конкурса «Браславская обитель», в группе Вк https://vk.com/public200387431 конкурса, на сайте БРАСЛАВ.BY , других дружественных СМИ и интернет-площадках вместе с подборкой стихов победителей конкурса.

В конкурсе может принимать участие любой автор, проживающий на территории Республики Беларусь, а также уроженцы Беларуси, проживающие за ее пределами.

На конкурс принимаются работы в электронном виде, созданные в традициях русской классической литературы, по адресу: kasbras@mail.ru

Не принимаются к рассмотрению произведения, содержащие обсценную лексику, а также разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь.

Победители будут награждены в торжественной обстановке Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Стихи победителей будут опубликованы на безгонорарной основе в дружественных СМИ и интернет-ресурсах

По итогам конкурса будет создан сборник стихов (в электронном, а по согласованию сторон и в печатном виде), куда войдут произведения членов жюри, победителей и наиболее достойных авторов.

Номинации конкурса:

1. Поэзия «Свободная тематика».

2. Поэзия «Любовная лирика».

3. Поэзия. Дополнительная номинация: дети, возраст от 10 до 17 лет

включительно.

Возможно одновременное участие автора в разных номинациях. В каждую номинацию подается отдельная заявка.

Заявка на участие в Конкурсе



— Ф.И.О. автора,

— возраст,

— место проживания (фактический адрес),

— контактный телефон,

— номинация,

— конкурсная подборка стихов.

В теме письма должно быть указано: На конкурс «Браславская обитель». В письме файл с заявкой.

Заявка оформляется в текстовом формате «Word», шрифт Times New Roman 14. В конкурсной подборке должно быть не более 3 стихотворений, общий объем стихов – не более 100 строк.



Заявки, оформленные неправильно, могут не приниматься к рассмотрению.

Состав жюри:



Уроженка г. Поставы, поэт и прозаик, победитель и лауреат международных литературных конкурсов Маргарита Менчинская.

Почетный член МСП, выпускник Литературного института им. А.М. Горького, прозаик, поэт, публицист, переводчик, автор 2-х печатных и 54-х электронных книг Виктор Улин.

Победитель литературного конкурса «Первая глава», выпускник Литературного института им. А.М. Горького, журналист, автор 3-х книг, писатель Виталий Сеньков.

Поэтесса, автор 2-х сборников стихотворений, финалист, лауреат и дипломант международных литературных конкурсов Тамара Ковалева.

Председатель жюри: член РОО «Беллитсоюз «Полоцкая ветвь», автор 2-х сборников стихотворений, лауреат и финалист международных литературных фестивалей и конкурсов Виталий Шлабович.

Совет Лито «Буква Ъ» имеет право вносить изменения в состав утвержденного жюри конкурса.

Организаторы конкурса и жюри не несут ответственность за достоверность авторства работ. Присланные произведения не возвращаются и не рецензируются.

Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов и благотворителей конкурса.

Данное положение может быть действительно и в последующие годы.

Контактный телефон организаторов: +375 29 217-77-21.