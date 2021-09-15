С 15 сентября начинается прием работ на литературный конкурс «Браславская обитель»
Литературный конкурс «Браславская обитель» учрежден советом Лито «Буква Ъ» с целью поиска и поддержки перспективных авторов, создающих художественную литературу на русском языке, и популяризации поэзии в регионах. Конкурс проводится при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Браславского райисполкома и администрации сайта БРАСЛАВ.BY. В дальнейшем возможно сотрудничество с другими заинтересованными сторонами.
Прием работ осуществляется с 15 сентября по 15 ноября 2021 года. Короткий список финалистов (шорт-лист) будет опубликован не позднее 15 декабря 2021 года. Лауреаты конкурса будут объявлены не позднее 30.12 2021 года: на сайте конкурса «Браславская обитель», в группе Вк https://vk.com/public200387431 конкурса, на сайте БРАСЛАВ.BY, других дружественных СМИ и интернет-площадках вместе с подборкой стихов победителей конкурса.
В конкурсе может принимать участие любой автор, проживающий на территории Республики Беларусь, а также уроженцы Беларуси, проживающие за ее пределами.
На конкурс принимаются работы в электронном виде, созданные в традициях русской классической литературы, по адресу: kasbras@mail.ru
Не принимаются к рассмотрению произведения, содержащие обсценную лексику, а также разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь.
Победители будут награждены в торжественной обстановке Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Стихи победителей будут опубликованы на безгонорарной основе в дружественных СМИ и интернет-ресурсах
По итогам конкурса будет создан сборник стихов (в электронном, а по согласованию сторон и в печатном виде), куда войдут произведения членов жюри, победителей и наиболее достойных авторов.
Номинации конкурса:
1. Поэзия «Свободная тематика».
2. Поэзия «Любовная лирика».
3. Поэзия. Дополнительная номинация: дети, возраст от 10 до 17 лет
включительно.
Возможно одновременное участие автора в разных номинациях. В каждую номинацию подается отдельная заявка.
Заявка на участие в Конкурсе
— Ф.И.О. автора,
— возраст,
— место проживания (фактический адрес),
— контактный телефон,
— номинация,
— конкурсная подборка стихов.
В теме письма должно быть указано: На конкурс «Браславская обитель». В письме файл с заявкой.
Заявка оформляется в текстовом формате «Word», шрифт Times New Roman 14. В конкурсной подборке должно быть не более 3 стихотворений, общий объем стихов – не более 100 строк.
Заявки, оформленные неправильно, могут не приниматься к рассмотрению.
Состав жюри:
Уроженка г. Поставы, поэт и прозаик, победитель и лауреат международных литературных конкурсов Маргарита Менчинская.
Почетный член МСП, выпускник Литературного института им. А.М. Горького, прозаик, поэт, публицист, переводчик, автор 2-х печатных и 54-х электронных книг Виктор Улин.
Победитель литературного конкурса «Первая глава», выпускник Литературного института им. А.М. Горького, журналист, автор 3-х книг, писатель Виталий Сеньков.
Поэтесса, автор 2-х сборников стихотворений, финалист, лауреат и дипломант международных литературных конкурсов Тамара Ковалева.
Председатель жюри: член РОО «Беллитсоюз «Полоцкая ветвь», автор 2-х сборников стихотворений, лауреат и финалист международных литературных фестивалей и конкурсов Виталий Шлабович.
Совет Лито «Буква Ъ» имеет право вносить изменения в состав утвержденного жюри конкурса.
Организаторы конкурса и жюри не несут ответственность за достоверность авторства работ. Присланные произведения не возвращаются и не рецензируются.
Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов и благотворителей конкурса.
Данное положение может быть действительно и в последующие годы.
Контактный телефон организаторов: +375 29 217-77-21.
Страница конкурса: https://vk.com/public200387431