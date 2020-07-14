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С 17 июля из Минска в Руденск будет ходить автобус

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Автобус №883 будет курсировать из Минска в Руденск через деревню Узляны четыре раза в день.

Как сообщили в ГП «Минсктранс», в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 17 июля 2020 года организуется выполнение рейсов по пригородному автобусному маршруту №883 «АС Автозаводская — Руденск через Узляны».

Отправляться из Минска автобус будет в 05:00, 08:00, 13:00, 17:00.

Отправляться из Руденска автобус будет в 06:14, 09:30, 14:35, 18:35.

Рейсы будут выполняться пока по пятницам, субботам и воскресеньям.

По материалам сайта mlyn.by

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