С 17 июля из Минска в Руденск будет ходить автобус
Автобус №883 будет курсировать из Минска в Руденск через деревню Узляны четыре раза в день.
Как сообщили в ГП «Минсктранс», в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 17 июля 2020 года организуется выполнение рейсов по пригородному автобусному маршруту №883 «АС Автозаводская — Руденск через Узляны».
Отправляться из Минска автобус будет в 05:00, 08:00, 13:00, 17:00.
Отправляться из Руденска автобус будет в 06:14, 09:30, 14:35, 18:35.
Рейсы будут выполняться пока по пятницам, субботам и воскресеньям.
По материалам сайта mlyn.by