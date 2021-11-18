С 19 ноября по 22 ноября на территории Пуховичского района пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель»

В целях активизации работы по пресечению и предупреждению фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, отделом ГАИ Пуховичского РОВД с 19 ноября по 22 ноября 2021 года проводится профилактическая акция «Трезвый водитель!».

В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники дорожно-патрульной службы будут осуществлять надзор за дорожным движением в усиленном режиме с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Несение службы нарядами милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, АЗС, особенно в вечернее и ночное время.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком от 3 до 5 лет и штрафом до 200 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Отдел ГАИ Пуховичского района обращается к участникам дорожного движения: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель, находящийся в состоянии опьянения либо не имеющий водительского удостоверения, сообщите в дежурную часть Пуховичского РОВД по телефону 8-01713-35534 либо на телефонную линию 102. Конфиденциальность сообщения гарантируется.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.