На территории Минской области проводится профилактическая акция «Старость не для насилия»

За истекший период года в отношении пожилых граждан совершено 31 преступления, из которых 0 преступления совершены в сфере семейно-бытовых отношений в отношении граждан пожилого возраста.

В рамках проведения Акции сотрудниками милиции будет усилен контроль в отношении лиц, состоящих на различных видах учета в ОВД, проживающих с пожилыми гражданами.

Совместно с заинтересованными субъектами профилактики будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на посещение по месту жительства одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, а также пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения, в т.ч. состоящими на различных учетах в ОВД.

Дополнительный контроль будет организован в отношении лиц, уже попавших в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, состоящих на учете. Планируются внеочередные заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка.

Отдел охраны правопорядка и профилактики напоминает, что за нанесение побоев, не повлекших причинение телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, предусмотрена административная ответственности в виде наложения штрафа в размере до десяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест сроком до 30 суток. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества, истязание, умышленное причинение телесных повреждений предусмотрена уголовная ответственности и наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за умышленное противоправное лишение жизни другого человека, предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

О фактах семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 102.