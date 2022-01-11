Численность населения в городах-спутниках Минска с 2014 года увеличилась на четверть. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ, сообщает БелТА.

«С начала работы соответствующего указа с 2014 года численность населения в городах-спутниках Минска увеличилась на четверть. В настоящее время разработаны по каждому городу-спутнику соответствующие генеральные планы, и к 2035 году предусматривается увеличение численности в разы», — сказал Руслан Пархамович.

По его словам, это обусловлено и строительством жилья. «Здесь будет присутствовать активное строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, — отметил министр. — Минск будет помогать работать в отношении логистических связей, чтобы люди, которые проживают в городах-спутниках, могли быстро и комфортно добираться до работы. Безусловно, такой подход себя оправдал. Но, как сказал глава государства, это не единственная панацея. Ведь если где-то строится промышленное производство сегодня, то завтра там необходимо строить жилье».