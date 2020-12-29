С 2021 года начнут выдавать биометрические документы

Два года назад в прессе было анонсировано появление биометрических документов. Многие белорусы с интересом ждали это нововведение. И вот с нового года вместо привычных бумажных паспортов начнется выдача ID-карт. Где и как пуховчане смогут получить новый документ?

— Сразу скажу, что все бумажные паспорта будут действительны до срока, который указан в документе. Граждане, как и прежде, смогут пользоваться ими на территории нашей страны и для выезда за границу, — отмечает начальник отделения по гражданству и миграции Пуховичского РОВД Марина Масленникова. — Но с 2021 года мы начнем выдачу ID-карт и биометрических паспортов.

— Что это за документы и в чем их отличие от привычного всем паспорта?

— ID-карта — это внутренний документ, удостоверяющий личность. Представляет собой пластиковую смарт-карту с инте-гральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

На ID-карту нанесена фотография владельца и его персональные данные: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Место рождения, прописка и другая информация, которая есть в нынешних паспортах, будет зашифрована. Как утверждают специалисты, такой документ будет сложнее подделать.

ID-картой можно пользоваться только на территории Беларуси. Для поездок за границу понадобится биометрический паспорт. Это биометрический документ для выезда и въезда из Беларуси в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации. Его можно будет сделать сразу же при заказе ID-карты. Процедура та же.

— Куда обращаться для получения новых документов?

— Важно уточнить, что первую ID-карту граждане будут получать в отделении по гражданству и миграции только по месту прописки, — продолжает Марина Масленникова. — Всех, кто прописан в Пуховичском районе, ждем у нас в отделении. Обращаться в другие ведомства и службы (сельсоветы, паспортный стол УП «Жилтеплосервис» КХ) больше не нужно.

Всю необходимую аппаратуру для получения биометрических документов уже чуть больше месяца с интересом тестируют в ОГиМ Пуховичского РОВД. В нашем районе с новыми документами будут работать паспортисты Нина Сапешко, Екатерина Чукова и Диана Терещенко. Всю процедуру для получения ID-карты и/или биометрического паспорта можно будет пройти сразу в одном месте.

— Гражданам нужно будет прийти к нам в отделение со старым паспортом и квитанцией об оплате и иными документами, предусмотренными законодательством. Теперь каждый человек сможет выбрать срок изготовления документов. Для ID-карты это 5, 10 или 15 дней, для биометрического паспорта — 7, 14 или 21 день. Это будет влиять на стоимость, — продолжает Марина Владимировна.

Как и прежде, дети до 14 лет смогут получить новые документы бесплатно.

Фотографироваться заранее теперь не нужно. Это при помощи современной аппаратуры сделают паспортисты. Далее гражданам предложат снять отпечатки пальцев. На этом процедура завершена. Специалисты заносят ваши данные в специальную программу и отправляют в общегосударственную автоматизированную информационную систему. К слову, за новыми документами владельцам обязательно придется прийти лично: специалисты будут выдавать их только при совпадении отпечатков пальцев.

— А как быть тем, кто в силу жизненных обстоятельств не сможет лично прийти в отделение по гражданству и миграции для оформления документов?

— К таким гражданам на платной основе наши специалисты будут выезжать на дом. Для этого мы получили специальный мобильный комплекс, — говорит Марина Масленникова, демонстрируя новый аппарат. — Он также будет подключаться к общей системе. Фотография, отпечатки пальцев, подпись владельца — процедура такая же, как и на оборудовании в нашем отделе.

Начальник ОГиМ Пуховичского РОВД отметила, что некоторые пуховчане уже активно интересуются возможностью получения новых документов.

На недавней пресс-конференции первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач пояснил, что полный переход на ID-карты может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет). Однако развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.

С момента получения ID-карты ее владельцы смогут воспользоваться пятью административными процедурами и пятью электронными услугами. Уже в течение полугода со дня выпуска первых ID-карт все услуги и административные процедуры, доступные в электронном виде на едином портале электронных услуг, станут доступны с использованием ID-карты.

На новом рубеже

17 декабря исполнилось 100 лет со дня образования подразделений по гражданству и миграции. В канун праздничной даты были отмечены и работники ОГиМ Пуховичского РОВД. Начальник отделения Марина Масленникова награждена нагрудным знаком «За самаадданую службу II ступені». Инспектор Наталья Близнюк — юбилейной медалью. Благодарность начальника УВД Миноблисполкома вручена паспортисту Нине Сапешко.

Своим праздничным настроением коллектив отделения поделился с ветераном службы Татьяной Прохоренко. Праздничный торт и поздравления по случаю юбилейной даты искренне растрогали Татьяну Васильевну. Она уже четырнадцать лет находится на заслуженном отдыхе, но по возможности всегда заходит в ОГиМ. За время службы Татьяна Васильевна застала две паспортизации населения: переход с зеленых паспортов на красные во времена СССР и с красных паспортов на синие, которые сейчас есть у каждого из нас. О новых биометрических документах Татьяна Прохоренко уже наслышана и задумывается над тем, чтобы получить ID-карту и биометрический паспорт.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.