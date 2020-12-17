С 25 декабря по 28 февраля будет установлен запрет на лов налима обыкновенного

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыбной ловли, что для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий воспроизводства рыбы, в соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, во всех рыболовных угодьях с 25 декабря по 28 февраля установлен запрет на лов налима обыкновенного.

Налим — хищная донная рыба, единственный представитель семейства тресковых, обитающий в пресных водах. Предпочитает реки и озера с холодной и чистой водой. Половозрелым налим становится в 3-4 года, но при благоприятных условиях, некоторые особи созревают и раньше.

В декабре, после замерзания водоемов, начинается массовое движение налима на нерест.

Если в сроки запрета рыболову все же попался налим, то в соответствии с действующим законодательством, рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

За нарушение запрета наступает административная либо уголовная ответственность.

Кроме этого, по 15 апреля продолжает действовать запрет на любительское и промысловое рыболовство на зимовальных ямах и по 31 марта продолжает действовать запрет на лов сома обыкновенного.

Также напоминаем, что согласно Правилам, при осуществлении любительского рыболовства, рыболовам разрешается:

лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова;

лов в рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий, предоставленных в аренду (пользование), где организовано платное любительское рыболовство, до 5 кило-граммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме не будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов;

лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одно-го рыболова в сутки;

Рыболовам запрещается:

использование ставок и других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы;

на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства;

вылов рыбы, не достигшей промысловой меры, по норме более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера;

добыча рыбы, относящейся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, угря и видов рыбы, в отношении которых в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты, с оставлением установленных орудий рыболовства без визуального контроля.

В связи с чем просим Вас, уважаемые любители природы, быть взаимовежливыми в общении с окружающей средой, быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.