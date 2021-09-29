С 4 по 8 октября на территории Пуховичского района будет проводится специальное комплексное мероприятие «Арсенал»

Во время проведения данного мероприятия в первую очередь, будет активизирована работа по выявлению и изъятию у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Также запланированы дополнительные мероприятия, направленные на проверку условий хранения огнестрельного оружия по месту жительства их владельцев.

ОВД Пуховичского райисполкома информирует, что за текущий период 2021 года за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 6 (шесть) уголовных дел.

У жителей района изъято 18 единиц оружия и 593 боеприпаса.

Добровольно гражданами сдано 17 единиц оружия и 430 боеприпасов.

ОВД Пуховичского райисполкома напоминает, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Вместе с тем, хочется напомнить жителям района, что при обнаружении каких-либо подозрительных или посторонних предметов, оставленных без присмотра на рынках, в магазинах и других многолюдных местах, просьба незамедлительно сообщить по телефону «102» или в ближайший отдел милиции. Категорически запрещается: поднимать, трогать, сдвигать с места, бросать и разбирать данные предметы, а также в непосредственной близости от них пользоваться мобильными телефонами.

Необходимо сохранять спокойствие и постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки и дожидаться приезда следственно-оперативной группы.

Также в целях предотвращения краж оружия ОВД Пуховичского райисполкома рекомендует его владельцам оборудовать жилые помещения либо места его хранения охранной сигнализацией с подключением ее на пульт централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

По телефонам 8010713-35534, 8029-3450534 либо по телефону 102. Вы можете сообщить информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.

Отдел охраны правопорядка и профилактики

ОВД Пуховичского райисполкома.