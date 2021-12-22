С банковской карты пуховчанина совершено хищение на сумму 650 рублей

Сотрудниками группы по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД устанавливается злоумышленник, совершивший хищение денежных средств в сумме 650 рублей с банковской платёжной карты жителя Пуховичского района.

Так, 01 декабря 2021 года, житель Пуховичского района в социальной сети «Вконтакте» нашёл пользователя, на странице которого было размещено объявление о продаже мобильного телефона марки Samsung стоимостью 650 рублей. Далее, в ходе диалога с «продавцом» он высказал намерения о его приобретении. «Продавец» пояснил, что лично встретиться не получится, поэтому предложил сначала заключить сделку, а уже потом он вышлет товар по почте. Учитывая, что реальная цена смартфона в магазинах намного выше указанной в объявлении, покупатель согласился на это предложение. После чего осуществил перевод 650 рублей на карту, указанную в переписке и указал адрес доставки.

Спустя несколько дней покупатель решил поинтересоваться как обстоят дела с доставкой, однако на его сообщения никто не отвечал, и он вовсе был добавлен в «чёрный список».

Уже после обращения в милицию по данному поводу, покупатель детально осмотрел страницу «продавца» и увидел негативные отзывы о продавце с пометкой: «мошенник!», а также что он перевёл денежные средства на БПК, эмитированную АО «Тинькофф Банк» (Российская Федерация).

По данному факту Пуховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество).

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД сообщает, что для того, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, следует выполнять ряд правил:

1. Обращать внимание на пользователей в социальных сетях, с которыми вы ведёте переписку. Среди наиболее важных факторов можно выделить:

— дата создания страницы (по внешнему виду и количеству публикаций). Если страница создана недавно и на ней публикуются объявления о продаже товаров, то это должно вызвать подозрения у покупателя;

— размещение фотографий, загруженных со страницы другого (реального) пользователя (можно проверить посредством поиска по фотографии в поисковых браузерах;

— наличие положительных или отрицательных отзывов и комментариев к записи;

3. Указание продавцом заниженной цены (по сравнению со среднерыночной;

4. При заключении сделки обращать внимание на номер карты, указанный в переписке, т.к. по первым 6-ти цифрам (BIN карты) можно узнать банк-эмитент карты.

5. Не вводить данные своей карты в диалоговых окнах сомнительных ссылок, указанных со стороны продавца. Следует обращать внимание на доменное имя сайта. Чаще всего мошенники используют схожее, но несколько видоизменённое написание доменного имени. Либо используются дефисы, либо прибавляют слова такие как: «online», либо непривычные доменные зоны: «сс», «su», «info» и т.д.;

6. Стараться встретиться лично для приобретения товара, т.к. беседа в мессенджере или по телефону не говорит о том, что продавец настоящий.

Данный перечень рекомендаций не является исчерпывающим и при совершении того или иного действия, в т.ч. и в сети Интернет, всегда нужно анализировать обстоятельства и отдавать отчёт своим действиям.

Будьте осторожны и внимательны!

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД.