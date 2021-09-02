В школах Пуховичского района прошел День знаний

Разделить праздник с учениками и учителями Руденской средней школы приехал председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Коледа.

На торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в среднюю школу №3 города Марьина Горка пришло немало почетных гостей. В их числе и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Белоконев. Он поздравил учителей, учащихся и их родителей с началом нового учебного года и вручил школе подарочный сертификат на покупку компьютера.

Средняя школа №3 города Марьина Горка — это: 478 учеников, из которых 50 первоклассников, 17 будущих выпускников. Коллектив — 60 человек, из которых — 3 молодых специалиста.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка»!

Вместо букетов для учителей, ученики пришли на праздник Первого звонка с белыми шарами. Средняя школа №2 приняла участие в акции «Букет добра», организованной Международным фондом помощи детям «Шанс». Деньги, не потраченные на покупку букетов, были перечислены на лечение детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями.

Бесспорно, праздник ассоциируется с подарками. Десять мальчишек и девчонок из Дубровской средней школы, которые в наступившем учебном году впервые сели за парты, получили их от районного объединения профсоюзов. Его председатель Людмила Гулякевич принимала участие в линейке, посвященной началу учебного года. Она поздравила всех участников праздничного мероприятия с Днем Знаний и пожелала успехов в новом учебном году.

Первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Анатольевич Янчик принял участие в торжественно­й линейке в ГУО «Марьиногорская гимназия».

После торжественной линейки Владимир Анатольевич посетил 1 «А» и поздравил ребят с началом учебного года. Чтобы дети не забывали правила безопасного поведения, сотрудники МЧС подарили им обучающую литературу. Также для ребят подготовили игровые и обучающие площадки, с ними играли ростовые куклы, а на улице школьников ждала демонстрация возможностей современной пожарной аварийно-спасательной техники.

Фото: https://minobl.mchs.gov.by/novosti/363352/