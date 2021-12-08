С добрым визитом к ветерану

Социальная защита инвалидов и ветеранов – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, направленной на обеспечение их равенства и полноправное участие в жизни общества.

Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в Международный день инвалидов не забыли о своих ветеранах. Это день особого внимания к людям, день, призванный напомнить, что мы вместе должны заботиться о тех, кто нуждается в нашем содействии и помощи.

Именно накануне этого дня работники Пуховичского РОЧС побывали в гостях у своего бывшего работника начальника ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковника внутренней службы Солонца Евгения Владимировича.

Целью визита в дом ветерана было не только внимание и забота, но и содействие помощи в домашнем труде.

Очень добродушно и гостеприимно встретил гостей Евгений Солонец со своей супругой Людмилой Ивановной. Теплые, душевные разговоры, чаепитие и воспоминания о своей служебной деятельности в органах МЧС, затронули сердца работников Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В ходе беседы хозяин достал и продемонстрировал свои альбомы с фотографиями, которые останутся в памяти на долгие годы. Каждая фотография несет некую историю из той жизни за годы работы в Пуховичском районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

Евгений Солонец был очень рад этой встрече. Поэтому нужно помнить простые правила жизни. Если чаще навещать наших близких, коллег и ветеранов, то проблем у них будет гораздо меньше, а жизнь будет казаться значительно лучше!

Пуховичский РОЧС.