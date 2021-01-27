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С февраля вырастут пособия по уходу за детьми до трех лет

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 Беларуси с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Об этом информирует сайт Министерства труда и социальной защиты.

В сравнении с перерасчетом с 1 августа 2020-го пособие вырастет на 10,5 %, а относительно перерасчета с 1 февраля того же года – на 16,6 %.

На первого ребенка такое пособие будет 472,92 рубля, на второго и последующих детей – 540,48 рубля, на ребенка-инвалида – 608,04 рубля.

Перерасчет размеров детского пособия связан с увеличением среднемесячной зарплаты и осуществляется два раза в год.

Размер данного пособия на первого ребенка равен 35 % от среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал, на второго и последующих детей – 40 % от нее, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45 %.

Среднемесячная зарплата трудящихся по стране, используемая для исчисления пособия, за четвертый квартал 2020 года составила 1351,2 рубля.

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