С мамой в безопасности: сотрудники РОЧС посетили «Кабинет здорового ребенка»

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Светлана Стрельская, в рамках 2 этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних», посетила «Кабинет здорового ребенка» в учреждении здравоохранения «Поликлиника №1 г. Марьина Горка».

Встреча была очень познавательной и интересной. Инспектор провела с мамами интерактивное занятие «Главный эксперт» и интеллектуальную игру по основам безопасной жизнедеятельности: мамам были представлены слайды дома и придомовой территории, а также розданы фишки для обозначения опасных мест для ребёнка. Мамочки активно отмечали эти места и давали им экспертную оценку.

Светлана Валерьевна вручила мамочкам наглядно-изобразительную продукцию от МЧС, рассказала об основных причинах возникновения пожаров, напомнила об опасностях, которые могут произойти с детьми не только дома, но и в школе, на улице. Обратила внимание на то, что необходимо уделять своим деткам время, беседовать с ними, в игровой форме рассматривать различные ситуации.