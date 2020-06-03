С начала года на дорогах района пострадали трое детей

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. В текущем году наблюдается рост аварий с несовершеннолетними. С начала 2020 года на территории Пуховичского района зарегистрировано 3 ДТП с участием детей, в результате которых 3 детей травмированы.

Дети-пешеходы

С участием детей – пешеходов зарегистрировано 1 ДТП, в результате которых 1 ребенок получил травмы. Одно ДТП произошло по вине ребенка. Большая часть ДТП с детьми-пешеходами произошло на нерегулируемых пешеходных переходах, но иногда беспечность детей становится причиной несчастных случаев на дороге. Выход на проезжую часть, не убедившись в безопасности, отвлечение, спешка и т.п.

Так 27.05.2020 года около 14 часов 40 минут водитель рейсового автобуса МАЗ, двигаясь по ул. Ленинская г.п.Рудеск, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

— переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

— неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

— нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

18.01.2020 около 07.55 часов на автодороге М5(Минск-Гомель) 38км, водитель 1972 г.р., управляя автомобилем «Рено Маскот», совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с полученными травмами был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Кроме того, одной из причин травмирования пешеходов на дорогах, в том числе и детей, является недисциплинированность водителей и невыполнение требований правил в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

Так, 10.01.2020 около 07.45 в г. М. Горка водитель, 1961 г.р., двигаясь на автомашине «Опель Зафира», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку, которая переходила совместно с матерью проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая, 2017 г.р. с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Каждый подросток обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил – это отнюдь не пустые слова. И каждый должен быть с ним хорошо знаком. Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:

— Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги.

— Не стоит без ведома родственников уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город.

— Категорически не рекомендуется играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.

— Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.

— Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.

— Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.

— Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.

В зависимости от времени года, проводить свои каникулы можно по-разному. Поэтому совершенно очевидно, что правила поведения для разных сезонов несколько разняться.

Безопасность во время летних каникул

В период летних каникул, помимо основного списка правил безопасности, также необходимо придерживаться следующих:

— Обязательно надевать головной убор во время солнечной активности во избежание солнечного или теплового удара.

— Во время нахождения вблизи водоема необходимо соблюдать все правила безопасности на воде: не купаться в местах с глубоким или неизвестным дном, не плавать при больших волнах, не заплывать за ограждения, не находиться в воде слишком долго, не подплывать близко к лодкам.

— Во время походов в лес необходимо иметь головной убор, а также одежду с длинными рукавами во избежание укусов насекомых.

— Категорически запрещается поджигать сухую траву из-за риска возникновения пожара.

— При использовании скутеров и велосипедов требуется соблюдать правила дорожного движения, при использовании скейта, коньков, самокатов – кататься исключительно по тротуару.

Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха. Именно поэтому дети в обязательном порядке должны быть знакомы с основными правилами поведения. Ведь, как говорится в народе, — предупрежден значит вооружен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВЗРОСЛЫМ

Уважаемые взрослые! Учите детей Правилам дорожного движения! Знайте эту памятку наизусть и требуйте её выполнение от других!

1. Ведя малолетнего ребенка за руку по обочине дороги навстречу движения или тротуару, демонстрируйте свою дисциплинированность, не спешите, идите размеренным шагом. Ребенка держите подальше от проезжей части. Полезным будет рассказать ему по пути об опасности, которую несет в себе дорога. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

2. Не выходите с ребенком из-за деревьев, стоящих на обочине автомашин, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

3. Прежде, чем переходить дорогу, остановитесь, осмотритесь. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». Никогда не переходите дорогу «наискосок».

4. Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

5. Не на минуту не оставляйте без присмотра малолетнего ребенка, даже когда он находится во дворе огороженного дома. Малыш в порыве любознательности легко откроет калитку или найдет плохо закрепленную доску в заборе и выберется наружу.

6. Не разрешайте детям, пусть даже и постарше, играть вблизи дороги и на проезжей части улицы! Дети должны играть на площадках, к которым нет доступа автомашин!

7. Перевозя ребенка в автомобиле, в обязательном порядке пристегивайте его ремнями безопасности. Для малышей — используйте специальные автокресла. Сами же удвойте осторожность и дисциплинированность, ведь у вас в машине самое дорогое, что есть у человека – дети!

8. Особая тема – мобильные телефоны и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И, конечно же, чаще напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте!

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕТЯМ

Дорогие ребята! Чтобы не попасть в беду, не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия и не причинить боли своим родителям выполняйте следующие рекомендации:

1. Гуляя по улице, обходи стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест: какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его водитель не заметит тебя.

2.Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если поблизости нет машин. Лучше переходить в специальных местах для перехода – так безопаснее.

3.Если там, где тебе нужно перейти улицу, нет светофора, то внимательно посмотри в обе стороны, чтобы убедиться, что поблизости нет машин, и только потом переходи.

4.Если тебе страшно переходить улицу одному, попроси кого-нибудь из взрослых тебя перевести или же дождись, пока взрослый будет переходить улицу, и иди с ним рядом.

5.Не выбегай на проезжую часть за мячом или другой игрушкой: ты рискуешь не заметить проезжающей машины и попасть под нее.

6.На автобусной остановке не переходи дорогу впереди автобуса, автомашины, а переходи только тогда, когда транспорт уедет и только по пешеходному переходу.

7. Не бери пример с взрослых, которые нарушают Правила. Если ты видишь, что кто-то, нарушая порядок, переходит дорогу в неположенном месте, — не следуйте его примеру. Оглянитесь – где-то неподалеку есть пешеходный переход.

8.Попроси своих родителей купить для тебя специальные световозвращающие значки, кулончики, наклейки и прикрепи их на одежду.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя!

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.