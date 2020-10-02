С первой субботы октября открывается осенне-зимний сезон охоты на пушного зверя

Начинается интересный, один из самых массовых и любимый многими охотниками сезон охоты на пушного зверя. Охота на зайца русака при хорошем знании его повадок может быть даже очень удачной и добычливой. А сколько адреналина получает охотник, когда происходит «взрыв» русака из травы, почти из-под ног, сколько эмоций испытываешь от точного выстрела, прервавшего стремительный бег зайца, даже не бег вовсе, а полет русака над золотистой стерней или ослепительным снегом.

Между тем, практика показывает, что положительные эмоции от охоты могут быть безнадежно испорчены, испорчены именно самим охотником, его пренебрежением элементарными нормами правил безопасности, невыполнением требований правил охоты.

Так, сотрудниками Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира неоднократно задерживались охотники, которые при охоте на ненормируемые виды – пушную и пернатую дичь имели при себе патроны, снаряженные пулями и картечью. Есть и такие, которые предпочитали охотиться в запрещенных для охоты местах, либо зашли на территорию другой зоны, чем той, которая указана в охотничьей путевке. Примечательно, что все задержанные – это «законные» охотники, многие с солидным охотничьим стажем, имеют действительные документы на право охоты, разрешения на оружие в порядке, уплачена государственная пошлина, путевки по сезону в наличии…

Не секрет, что некоторые охотники зачастую покупают сезонную путевку, например, на зайца или утку, что дает им право легально находиться в охотугодьях на протяжении нескольких месяцев, но при этом охотятся на копытных. Однако дробью копытных добыть очень затруднительно, если точнее сказать практически не возможно. Вот поэтому наличие в арсенале охотника картечи или пуль свидетельствует о его намерении подстрелить более крупную дичь.

Ношение (в карманах, патронташе, сумке и т.п.) охотником по перу и пушнине патронов, снаряженных картечью или пулями, однозначно является поводом для привлечения его к административной ответственности.

А сейчас подробнее об осенне-зимнем сезоне на пушного зверя. С первой субботы октября по первую субботу ноября разрешена охота на зайца-беляка, зайца-русака – животных любого пола и возраста в светлое время суток. Можно охотится с гладкоствольным охотничьим ружьем с использованием патронов, снаряженных дробью, с подхода, с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице.

С первой субботы ноября по последнее воскресенье января в светлое время суток можно охотиться на зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного.

При этом, на зайца-беляка и зайца-русака охота осуществляется ружейным способом (гладкоствольное охотничье ружье с использованием патронов, снаряженных дробью) с подхода, из засады, загоном с использованием охотничьих собак всех пород.

На белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного охота разрешена только с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых, ружейным способом (гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм).

В указанные сроки так же разрешена безружейная охота, при этом на зайца-беляка, зайца-русака с борзыми собаками или ловчими птицами, на белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного разрешено использование капканов и ловушек (кроме петель).

Обращаем внимание, что незаконная охота (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, запрещенными способами), а также незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей, влечет административную либо, уголовную ответственность.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем удачной охоты и хорошего настроения!

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.