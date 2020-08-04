Главное Событие 

С размахом! В Марьиной Горке отметили День десантников и сил специальных операций

338 Redactor Комментариев нет

«Папа, смотри, как много десантников. Они сегодня повсюду».  Эту реплику мальчишки лет шести я услышала в автобусе, когда подъезжала к парку в Новой Заре, и она, на мой взгляд, очень точно передает атмосферу празднования  Дня десантников и сил специальных операций.  2 августа в наш город ежегодно приезжают те, кто служил в «крылатой пехоте». В этом году  отмечалось 90-летие ВДВ,  правопреемниками которых являются силы специальных операций. 

Начался праздник с торжественного возложения цветов на Алее Славы, затем главной площадкой был парк в Новой Заре. За усердие  и достигнутые успехи в службе лучших офицеров и прапорщиков  наградили грамотами, нагрудными знаками «За безупречную службу в силах специальных операций». Награды военнослужащим вручил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил полковник Алексей Попов, который с 2014 по 2017 год  командовал бригадой.

За личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь ценным подарком Алексей Попов наградил полковника в отставке Александра Чмырева.

По традиции отметили ветеранов сил специальных операций. Юбилейные медали «90 лет на защите Отечества» вручил  командир в/ч 89417 полковник Дмитрий Кучук.

С праздником военнослужащих также поздравили председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Олег Белоконев, председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Пранович и председатель районной организации «Белорусский союз офицеров» Владимир Парфенков.

 

Далее зрители с интересом смотрели показательные выступления по рукопашному бою и альпинистской подготовке. Военнослужащие готовят подобные выступления к каждому празднику, но всегда находят, чем удивить зрителей. В этом году программу украсили элементы огненного шоу, которые, кстати, выполняли девушки.

 

 

 

Военнослужащие подарили праздник всем горожанам. Выставка военной техники и вооружения, солдатская каша, тир, — интересно было всем. Работали аттракционы для детей,  аквагрим, торговые точки, где можно было купить не только что-нибудь для перекуса, но и сувениры на память. Много зрителей собрал  праздничный концерт. Финальную песню «Синева» гости подпевали вместе с артистами.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

 

 

Вам также может понравиться

Обучающий семинар на тему «Исполнение законодательства об обращении граждан и юридических лиц» прошел в Марьиной Горке

Redactor 0

Делегация Пуховичского района посетила город-побратим Прохоровку

Redactor 0

Солигорский район: калийная столица Беларуси и миниатюрная Эйфелева башня

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿