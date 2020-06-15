С соблюдением социальной дистанции — пройдут празднования в честь Марьиногорской иконы Божией Матери

17 июня, в канун праздника в честь Марьиногорской иконы Божией Матери, в 18-00 состоится всенощное бдение.

18 июня, в 9-30 в день праздника в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского г. Марьина Горка состоится Божественная литургия.

Возглавит богослужение Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский.

Праздничные богослужения будут транслироваться и на прихрамовой территории для обеспечения возможности социальной дистанции между молящимися.

По информации сайта sobornevsky.by