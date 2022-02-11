С твердой гражданской позицией

Дмитрий Бутько: пуховчанин, который вместе со своими сторонниками объединил на разных интернет-площадках около 10000 белорусов для поддержки действующей власти

Я мог лишиться родины…

— Проявить себя заставили обстоятельства, — говорит Дмитрий. — А началось все с событий 2020 года. В какой-то момент я устал терпеть всю ту ложь, хамство и нескончаемые попытки дестабилизации нашего общества. Все оскорбления в адрес Президента я воспринимал как личные, а каждый красно-белый марш — как нападение на родной дом. Тогда почему я молчу? Я отлично понимал, что сегодня тот, кто бросает камни, завтра может взять в руки оружие. Налицо стандартная схема цветных революций, в ходе которой я могу лишиться самого дорогого — своей Родины.

Нужно действовать

В те дни выражение собственной гражданской позиции у меня и моих сторонников ограничивалось разговорами друг с другом. “Этого явно недостаточно”, — решили мы и создали в мессенджере чат для поиска единомышленников. К чату начали активно присоединяться белорусы абсолютно разного достатка и профессий: рабочие, бизнесмены, айтишники.

Там мы высказывали свое мнение, делились мыслями и неожиданно для себя регулярно получали много положительных отзывов. Это стало стимулом для дальнейших действий.

Мы освоили другие мессенджеры и социальные сети. Потом и вовсе создали свой сайт. Сразу хочу отметить, что данные ресурсы абсолютно никак не используются в коммерческих целях: все построено исключительно на инициативе неравнодушных граждан.

Если понадобится, то хоть в окопы, хоть в депутаты

В целом, нашу деятельность я описываю как гражданский активизм. И вот что интересно… Если обратиться к Википедии, то там эти слова трактуются как действия граждан, направленные на социальные, политические, экономические или иные изменения в своем государстве, предпринимаемые по собственной инициативе, независимо от государственной власти. У нас же все с точностью до наоборот. Наши действия направлены на то, чтобы сохранить все, чего достигла наша страна, и только рука об руку с государством. Если стране понадобится, то хоть в окопы, хоть в депутаты. Главное — стабильность, предсказуемость и дальнейшее планомерное развитие.

Всегда гордился, что я белорус

Мои взгляды строятся исключительно на жизненном опыте. Я хорошо помню времена распада СССР и то состояние страны, в котором она досталась Александру Лукашенко: процветающий бандитизм, регулярные попытки приватизации, а по сути откровенного воровства, и так ярко отложившиеся в детской памяти пустые полки… Это была совсем другая Беларусь.

Я неоднократно бывал в России и Украине, и всегда недоумевал, почему у нас все так аккуратно и спокойно, а у них, мягко говоря, все иначе. А что творится у них в кругах власти, трудно себе представить. Исходя из этого, всегда гордился тем, что я белорус.

О предстоящем референдуме

Я считаю, что референдум — наилучшая форма проявления демократии. У всех была возможность внести свои предложения в новый проект Конституции. В ходе обсуждений нового проекта меня удивляло, как многие люди цеплялись за те или иные формулировки, к примеру, об исторической правде и исторической памяти, с замечаниями о подробном разъяснении этих терминов. Я же не понимаю, что непонятного в том, чтобы чтить историческую память своего народа и опираться на официальные исторические данные. Считаю, что в предложенном проекте все четко, ясно, понятно.

О ежегодном Послании Президента

В своем ежегодном Послании Президент задал три вопроса, адресованных каждому белорусу: готовы ли мы быть самостоятельными и инициативными? Готовы ли платить за собственную оборону и государство? Готовы ли платить за собственные суверенитет и независимость?

Все без исключения должны над ними подумать и дать ответ. Не Президенту, а в первую очередь сами себе.

Мои ответы таковы… Я буду самостоятельным и инициативным, я буду платить за нашу оборону и государство, я буду платить за наш суверенитет и независимость.

Станислав БЕЛОУСОВ.