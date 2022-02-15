С уверенностью в завтрашнем дне

ООО «Инфида», расположенное на территории нашего района, является одним из немногих частных элеваторов в Беларуси. И одним из самых молодых предприятий, оказывающих услуги по хранению и доработке зерновых культур, а также хранению сыпучих товаров (шрот, жом, жмых и т.п.) и тарно-складскому хранению (паллетное). Основанная в 2013 году, компания «Инфида» поставила перед собой амбициозные задачи по строительству крупного аграрно-логистического комплекса в центре Беларуси и использованию самых современных немецких технологий по хранению и доработке зерновых и белковых культур. Все технологические процессы на комплексе автоматизированы.

Коллектив «Инфиды» — это не просто команда единомышленников и профессионалов своего дела: это дружная семья, где каждый уникален, незаменим и влюблен в свою работу.

Одним из членов этой команды является Владимир Гучек — оператор пульта управления.

Владимир пять лет назад пришел в ООО «Инфида» водителем погрузчика. Затем отучился на оператора пульта управления и был переведен на элеватор, где и работает по настоящее время.

Владимир без труда овладевает всеми необходимыми знаниями и практическими навыками, позволяющими на высоком уровне выполнять свои обязанности. С большой ответственностью относится к выполнению работ с учетом всех нормативно-правовых документов, регламентирующих выполнение работ на взрывопожарном объекте. Благодаря своевременному выявлению и предупреждению неполадок в работе механизмов и оборудования технологические линии элеватора работают без простоя. В сложные периоды молодой человек всегда готов выйти в дополнительные смены.

— Меня здесь все устраивает, — говорит Владимир Гучек. — Главное, что я ценю в компании «Инфида», — это хорошие условия труда, своевременную зарплату, а также возможность карьерного роста. Немаловажным является и то, что работодатель предоставляет арендное жилье. Все это дает возможность быть уверенным в завтрашнем дне и строить планы на будущее.

Станислав БЕЛОУСОВ.