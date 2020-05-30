Сайт нашей газеты назван лучшим в области

Благодаря профессионалам, работающим в средствах массовой информации, мы первыми узнаем о событиях, происходящих в мире, области, регионе, благодаря выстроенной системе связи – граждане поднимают вопросы через СМИ и получают на них компетентные ответы специалистов.

С целью активизации работы СМИ, журналистов по всестороннему и объективному информированию населения о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, в том числе и в глобальной компьютерной сети Интернет, поддержки профессиональной деятельности журналистов в Минской области с 2004 года проводят областное соревнование, подводят итоги работы региональных СМИ и определяют победителей. Высокий уровень изданий Минщины, профессионализм журналистов привели к непростой работе жюри, которое все же определило лучших из лучших.

Ольга Самусевич, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета журналистики БГУ, член областного жюри, отметила:

– Вельмі добра, што проводзіцца такое спаборніцтва, вызначаюцца інфармацыйныя лідэры ў рэгіёне. Гэта значна, таму што яны будуць задаваць тон працы ўсім СМІ, а тыя, у сваю чаргу, будуць імкнуцца да іх узроўню. Было вельмі складана вызначыць пераможцаў. Усе матэрыялы былі добра падрыхтаваны, кожная газета мела асобы творчы падыход да аcвятляемых імі тэм. Такое мерапрыемства садзейнічае развіццю медыйнай сферы і інфармацыйнай культуры насельніцтва нашага рэгіёна.

Минским облисполкомом названы победители по итогам работы среди средств массовой информации за 2019 год:

— в номинации «Лучшее печатное СМИ Минской области»:

— государственное учреждение «Редакция газеты «Шахцёр» – первое место;

— государственное учреждение «Редакция газеты «Слава працы» и программы радиовещания «Ранiца Капыльшчыны» – второе место;

— государственное учреждение «Редакция газеты «Жодзiнскiя навiны» и Программа радиовещания «Радио Жодино» – второе место;

— государственное учреждение «Редакция газеты «Единство» – третье место;

— в номинации «Лучший официальный интернет-ресурс среди сайтов облисполкома, райгорисполкомов» – сайт Жодинского городского исполнительного комитета;

— в номинации «Лучший официальный интернет-ресурс печатных СМИ Минской области» – государственное учреждение «Редакция газеты «Пуховичские новости»;

— в номинации «Лучшая телепрограмма Минской области» –производственное коммунальное унитарное предприятие «Солигорский телевизионный канал»;

— в номинации «Лучший творческий проект журналистов региональных СМИ, многотиражных газет» – государственное учреждение «Редакция газеты «Бярэзiнская панарама» и программы радиовещания «Бярэзiнскi час» за творческий проект «Пандусы жыцця»;

— в номинации «Лучшее освещение в республиканских СМИ социально-экономического развития Минской области»:

— корреспондента отдела корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение» Чичерову Екатерину Михайловну – первое место;

— корреспондента собственного отдела региональной информации главной редакции информации РУП «Белорусское телеграфное агентство» Сергейчук Наталью Валерьевну – второе место;

— корреспондента специального второй квалификационной категории отдела выпуска главной дирекции «Агентство телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Луговского Сергея Валерьевича – третье место;

— в номинации «Лучшее отраслевое издание» – газету «Новости БелАЗа» ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;

— в номинации «Лучший фотокорреспондент»:

— ведущего фотокорреспондента отдела «секретариат» Минского областного унитарного предприятия «Редакция газеты «Мiнская праўда» Орловского Павла Николаевича;

— главного редактора государственного учреждения «Редакция газеты «Нясвiжскiя навiны» и программы радиовещания «Ранiца Нясвiжчыны» Ященко Дмитрия Леонидовича;

— ведущего редактора интернет-ресурса государственного учреждения «Редакция газеты «Нарачанская зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля» Высоцкого Александра Георгиевича;

— в номинации «Лучший корреспондент» – главного редактора государственного учреждения «Редакция газеты «Новости Стародорожчины» Кандаурову Инну Евгеньевну.