Самолет с вакциной против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

Из Пекина в Беларусь 10 ноября направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell). Об этом корреспонденту БелТА рассказали в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.

«В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов», — отметили в дипломатической миссии.

Ранее Китай уже передал Беларуси 900 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе, 1 млн доз приобретен белорусской стороной. Работа в этом направлении с Китаем продолжается, в том числе с выходом на другие, более высокие уровни кооперации в области вакцины и лекарственных средств против коронавирусной инфекции.

Кроме того, самолетом в Беларусь передана скульптура Янки Купалы работы всемирно известного мастера директора Национального художественного музея Китая У Вэйшаня. Планируется, что бюст будет установлен в детском саду — средней школе им. Янки Купалы в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. В посольстве обратили внимание, что мероприятие предусмотрено планом празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем, которое будет отмечаться 20 января 2022 года. Эта тема обсуждалась 9 ноября во время заседания комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Кстати, в январе 2020 года аналогичный памятник Янке Купале работы У Вэйшаня был установлен в Пекине во Втором Пекинском университете иностранных языков, где находится Центр изучения Беларуси и проводятся курсы белорусского языка.

В дипломатической миссии напомнили, что 25 октября 2021 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о награждении У Вэйшаня медалью Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей.