Самозанятые лица могут планировать свое пенсионное будущее уже сегодня

Физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской (самозанятые лица), имеют право на добровольной основе участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Данная возможность предоставлена Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании». Полный перечень видов деятельности оговорен статьей 1 Гражданского кодекса и статьей 337 Налогового кодекса (Особенная часть). Например, к такой деятельности относится предоставление парикмахерских и косметических услуг, услуг по письменному и устному переводу, ремонту обуви, часов, репетиторству, услуг по сборке мебели и других.

Для того, чтобы периоды работы в качестве самозанятого лица были включены в стаж для назначения пенсии, необходимо уплачивать обязательные страховые взносы (далее — взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Взносы самозанятыми лицами уплачиваются только на пенсионное страхование, то есть в размере 29 процентов от определяемого ими самостоятельно дохода, но не менее чем из размера минимальной заработной платы с учётом индексации. Так, за октябрь 2020 года минимальная сумма взносов составила 108 руб. 75 коп. (375,00*29%).

Cуществует две категории стажа – страховой и общий. Страховой стаж формируется из периодов с уплатой страховых взносов. Общий стаж формируется как с уплатой взносов, так и без уплаты (например: дневное обучение, военная служба). При этом страховой стаж определяет право на трудовую пенсию, а общий стаж влияет на её размер. В 2020 году, чтобы приобрести право на трудовую пенсию необходимо минимум 17 лет 6 месяцев страхового стажа. Необходимо учитывать, что ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев и к 2025 году его порог составит 20 лет.

Для обеспечения своего пенсионного будущего самозанятым необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в районном отделе Фонда по месту регистрации.

Для этого необходимо:

· заполнить в районном отделе Фонда заявление о постановке на учет, предъявив документ, удостоверяющий личность;

· представить документ, подтверждающий уплату налога за осуществление деятельности, не относящейся к предпринимательской.

Самозанятые лица уплачивают взносы со дня постановки их на учет. По выбору гражданина взносы можно уплачивать еженедельно, ежемесячно, ежеквартально. При этом окончательный расчет за предыдущий год необходимо произвести не позднее 1 марта.

Кроме того, самозанятые лица вправе уплачивать обязательные страховые взносы только за периоды осуществления деятельности. Периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности и суммы уплаченных взносов обязательно отражаются самозанятыми лицами в документах персонифицированного учёта, а именно в индивидуальных сведениях формы ПУ-3 (далее форма ПУ-3).

Для заполнения формы ПУ-3 необходимо использовать программный комплекс «Ввод ДПУ» размещенный по адресам:

на корпоративном портале Фонда: http://portal2.ssf.gov.by; на сайте Фонда: http://www.ssf.gov.by

Срок предоставления формы ПУ-3 установлен один раз в год, не позднее 31 марта за предыдущий год. При возникновении сложностей с заполнением формы ПУ-3 самозанятому лицу всегда помогут в территориальных органах Фонда и консультационно-аналитическом отделе Минского городского управления Фонда социальной защиты населения (КАО).

Таким образом, для формирования страхового стажа самозанятому лицу необходимо:

— стать на учет в орган фонда по месту жительства;

— уплачивать обязательные страховые взносы;

— представлять документы персонифицированного учета.

Хочется обратить внимание наших самозанятых граждан на личную ответственность за свое пенсионное будущее и имеющуюся возможность повлиять на размер будущей пенсии, изъявив желание уплачивать страховые взносы.

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.