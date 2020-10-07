Самые активные — состоялось первое заседание членов детской палаты

В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» прошло первое заседание членов детской палаты Пуховичской районной пионерской организации. В состав палаты вошли председатели пионерских дружин города и района.

Мероприятие началось со знакомства. Ребята рассказали о своих интересах, увлечениях, особенностях характера.

Участвуя в игре «Перспектива», пионеры внесли свои предложения по планированию работы детской палаты, выбрали председателя, которым стала Виктория Баешко из СШ №2 города Марьина Горка.

Вторая часть заседания была посвящена вопросам работы в социальных сетях. Делилась опытом по этой теме с ребятами редактор интернет-ресурса ГУ «Редакция газеты «Пухавіцкія навіны» Екатерина Ильюшенко.

Заседание детской палаты было насыщенным и интересным. Участники получили много полезной информации. Полученные знания и умения они будут использовать в пионерских отрядах и дружинах.

Елена КОПТЕВА,

председатель районной пионерской организации.