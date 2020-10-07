Молодёжь 

Самые активные — состоялось первое заседание членов детской палаты

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В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» прошло первое заседание членов детской палаты Пуховичской районной пионерской организации. В состав палаты вошли председатели пионерских дружин города и района.

Мероприятие началось со знакомства. Ребята рассказали о своих интересах, увлечениях, особенностях характера.

Участвуя в игре «Перспектива», пионеры внесли свои предложения по планированию работы детской палаты, выбрали председателя, которым стала Виктория  Баешко из СШ №2 города  Марьина Горка.

Вторая часть заседания была посвящена вопросам работы в социальных сетях. Делилась опытом по этой теме с ребятами редактор интернет-ресурса ГУ «Редакция газеты «Пухавіцкія навіны»  Екатерина Ильюшенко.

Заседание детской палаты было насыщенным и интересным. Участники получили много полезной информации. Полученные знания и умения они будут использовать в пионерских отрядах и дружинах.

Елена  КОПТЕВА,

председатель  районной пионерской организации.

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