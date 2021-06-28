Сегодня, 28 июня, у православных христиан — начало Петрова поста

Петров пост — народное название одного из четырех многодневных постов Церкви — Апостольского поста. Начинается он в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается всегда 12 июля — в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Длится он две недели, и необходимо, чтобы хоть один день был посвящен Таинствам исповеди и причащения. Поскольку воздержание от животной пищи (мяса, масла, молочных продуктов, яиц) не является исключительно христианской практикой (этими вопросами занимается и диетология), в чем же тогда особенность поста христианского?

Пост совершенно бесполезен без его второй, духовной, составляющей, которая состоит в том, чтобы мы весь наш постный подвиг сосредоточили на Боге, устремили к Нему, чтобы через облегчение для тела ощутить Его присутствие в своей душе.

Подготовила Ангелина МИРОНЫЧЕВА.