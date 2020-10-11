Главное Культура 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры

57 Redactor Комментариев нет

Наталья Мигутская.

Императрица Екатерина II в мюзикле «Кстати о Диканьке», принцесса Фиона и Баба-Яга в новогодних спектаклях, скоморох… За время работы в районном центре культуры Наталья Мигутская «примерила»  десятки различных образов. Но именно такие роли, где можно быть смешной и веселой, художественный руководитель запомнила больше всего. За возможность быть разной на сцене, за то, что каждый новый рабочий день не похож на предыдущий, Наталья  и любит свою работу.

— И за дружный коллектив, — добавляет собеседница.  — Мне повезло работать в кругу творческих и креативных  молодых ребят.

В районном центре культуры действительно работает практически  одна  молодежь.  Районные и городские мероприятия, концерты… Работники культуры всегда на виду. То, что мы видим на сцене, — это результат долгих репетиций и подготовительной работы, скрытых от глаз зрителей…

— Все декорации и костюмы мы делаем сами, — рассказывает  художественный  руководитель РЦК  Наталья  Мигутская. — Недавно  приобрели  новую  швейную машинку и, как оказалось, мы все умеем неплохо шить. С каждым  разом получается все лучше.

О работниках центра культуры с   гордостью  рассказывает  и  его директор Оксана  Жаромская.  Креативные, талантливые, энергичные —  так   Оксана Гивьевна  говорит о каждом, подчеркивая, что ребята пришли сюда по собственному желанию.

— Очень  горжусь  нашей   молодежью. Приятно, что они пришли не по распределению, а по зову сердца, — продолжает Оксана  Жаромская. — Я считаю, что в сфере культуры должна работать молодежь. Кому, как не им,  создавать что-то новое и удивлять зрителя.

Зрители уже полюбили и запомнили многих культработников. Даниил Халецкий — ведущий практически всех районных мероприятий. В РЦК он пришел еще школьником. Творческая жизнь молодому человеку понравилась, и Даниил успешно совмещает ее с учебой в Белорусском государственном университете культуры и искусств. В следующем году молодой человек получит диплом, и, думаю, не надо уточнять, куда он придет работать по распределению.

Михаил Клевко, Анастасия Абакунчик, Юлия Буткевич, Даниил Халецкий, Юлия Смоляк, Алина Есипенок, Марина Рыжова.

Похожая история и у Михаила Клевко. В 11-м классе он случайно пришел с друзьями в антикафе в РЦК и, как говорится, остался. Михаил учится на втором курсе в университете культуры и искусств. Любит современную хореографию и сцену. У Михаила, к   слову, есть  актерский  опыт.     В одном спектакле он однажды сыграл две роли:  в  мюзикле «Кстати о Диканьке» молодой человек  выходил  на  сцену  в образе  дьяка  и  в  образе  князя  Потемкина.

— Все мы еще со школьных лет приходили во Дворец культуры, —  говорит  методист  Юлия    Буткевич. — Мы с Юлией Смоляк   посещали здесь  кружки.  Анастасия Абакунчик была участницей театральной студии в гимназии, а пришла в сферу культуры по примеру мамы. Сейчас больше всего ей нравится заниматься организацией  молодежных  мероприятий. Алина Есипенок когда-то училась хореографии у наших педагогов, а теперь сама преподает. Так что наш приход в сферу культуры — скорее закономерность, а не случайность.

В августе творческий коллектив пополнила молодой специалист Марина Рыжова.  Девушка  —     художник-оформитель. Сейчас она расписывает одну из стен в центре культуры. А первым заданием  для  девушки   было  оформление  композиции  к  областным  «Дажынкам»  в  Червене,  которая была  расположена на выезде из города.

Пандемия, связанная с коронавирусом, внесла в этом году свои коррективы в культурную жизнь района. Но не остановила ее. Методисты РЦК перешли в  онлайн-формат. Акцент сделали на  кружковой  деятельности. Алина Есипенок, например, проводила мастер-классы по дизайну и рассказывала, при помощи каких упражнений можно добиться стройной и подтянутой  фигуры. Юлия  Смоляк увлекается  парикмахерским искусством и делилась секретами создания причесок.

Параллельно с онлайн-проектами артисты работали над новыми спектаклями и мюзиклами. Всех карт работники культуры пока не раскрывают, но обещают, что удивят зрителей сразу двумя интересными проектами, одним из которых будет мюзикл. С нетерпением ждем премьеры, ведь не только артисты соскучились без зрителей, но и зрители без артистов.

Екатерина  ИЛЬЮШЕНКО.

Вам также может понравиться

В Руденске выбрали «Мисс Дюймовочка»

Redactor 0

Заместитель председателя Миноблисполкома встретился с коллективом ГУ «ТЦСОН  Пуховичского  района»

Redactor 0

Пуховичский районный отдел  охраны признан лучшим в республике

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿