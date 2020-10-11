Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры

Императрица Екатерина II в мюзикле «Кстати о Диканьке», принцесса Фиона и Баба-Яга в новогодних спектаклях, скоморох… За время работы в районном центре культуры Наталья Мигутская «примерила» десятки различных образов. Но именно такие роли, где можно быть смешной и веселой, художественный руководитель запомнила больше всего. За возможность быть разной на сцене, за то, что каждый новый рабочий день не похож на предыдущий, Наталья и любит свою работу.

— И за дружный коллектив, — добавляет собеседница. — Мне повезло работать в кругу творческих и креативных молодых ребят.

В районном центре культуры действительно работает практически одна молодежь. Районные и городские мероприятия, концерты… Работники культуры всегда на виду. То, что мы видим на сцене, — это результат долгих репетиций и подготовительной работы, скрытых от глаз зрителей…

— Все декорации и костюмы мы делаем сами, — рассказывает художественный руководитель РЦК Наталья Мигутская. — Недавно приобрели новую швейную машинку и, как оказалось, мы все умеем неплохо шить. С каждым разом получается все лучше.

О работниках центра культуры с гордостью рассказывает и его директор Оксана Жаромская. Креативные, талантливые, энергичные — так Оксана Гивьевна говорит о каждом, подчеркивая, что ребята пришли сюда по собственному желанию.

— Очень горжусь нашей молодежью. Приятно, что они пришли не по распределению, а по зову сердца, — продолжает Оксана Жаромская. — Я считаю, что в сфере культуры должна работать молодежь. Кому, как не им, создавать что-то новое и удивлять зрителя.

Зрители уже полюбили и запомнили многих культработников. Даниил Халецкий — ведущий практически всех районных мероприятий. В РЦК он пришел еще школьником. Творческая жизнь молодому человеку понравилась, и Даниил успешно совмещает ее с учебой в Белорусском государственном университете культуры и искусств. В следующем году молодой человек получит диплом, и, думаю, не надо уточнять, куда он придет работать по распределению.

Похожая история и у Михаила Клевко. В 11-м классе он случайно пришел с друзьями в антикафе в РЦК и, как говорится, остался. Михаил учится на втором курсе в университете культуры и искусств. Любит современную хореографию и сцену. У Михаила, к слову, есть актерский опыт. В одном спектакле он однажды сыграл две роли: в мюзикле «Кстати о Диканьке» молодой человек выходил на сцену в образе дьяка и в образе князя Потемкина.

— Все мы еще со школьных лет приходили во Дворец культуры, — говорит методист Юлия Буткевич. — Мы с Юлией Смоляк посещали здесь кружки. Анастасия Абакунчик была участницей театральной студии в гимназии, а пришла в сферу культуры по примеру мамы. Сейчас больше всего ей нравится заниматься организацией молодежных мероприятий. Алина Есипенок когда-то училась хореографии у наших педагогов, а теперь сама преподает. Так что наш приход в сферу культуры — скорее закономерность, а не случайность.

В августе творческий коллектив пополнила молодой специалист Марина Рыжова. Девушка — художник-оформитель. Сейчас она расписывает одну из стен в центре культуры. А первым заданием для девушки было оформление композиции к областным «Дажынкам» в Червене, которая была расположена на выезде из города.

Пандемия, связанная с коронавирусом, внесла в этом году свои коррективы в культурную жизнь района. Но не остановила ее. Методисты РЦК перешли в онлайн-формат. Акцент сделали на кружковой деятельности. Алина Есипенок, например, проводила мастер-классы по дизайну и рассказывала, при помощи каких упражнений можно добиться стройной и подтянутой фигуры. Юлия Смоляк увлекается парикмахерским искусством и делилась секретами создания причесок.

Параллельно с онлайн-проектами артисты работали над новыми спектаклями и мюзиклами. Всех карт работники культуры пока не раскрывают, но обещают, что удивят зрителей сразу двумя интересными проектами, одним из которых будет мюзикл. С нетерпением ждем премьеры, ведь не только артисты соскучились без зрителей, но и зрители без артистов.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.