Семейное творчество. Рассказываем об увлечениях пуховчан

Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

— Я люблю творить, создавать красивое своими руками, дарить радость другим, родным и близким, а повод всегда найдется, — рассказывает Наталья Лапцевич. — Не останавливаюсь на чем-то одном, интересуюсь, творю…

Артем Лапцевич уже 2-й год посещает кружок по вязанию крючком в Центре творчества детей и молодежи «Свитанок». Каждый раз радуется готовой игрушке. Любит дарить их родным. Семья Артема передает огромная благодарность педагогу Людмиле Викторовне за ее творческий подход, терпение и доброту, ведь научить вязать, а тем более мальчишек — очень важная задача.

Максим Лапцевич с этого года посещает объединение по интересам «Декоративные работы из кожи» под руководством Ларисы Николаевны. Ей семья выражает благодарность. Максим ходит с большим удовольствием, а в свободное время создает поделки из бумаги.

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и рассказать несколько слов о своем увлечении.