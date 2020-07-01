Семейные династии ЗАО «Август-Бел»

Многие сотрудники ЗАО «Август-Бел» давно воспринимают завод как свой второй дом, который не только обеспечивает стабильность и поддержку в различных житейских ситуациях, но и дает возможность развиваться, расти, чувствовать себя нужным и важным, независимо от выполняемой работы. Здесь интересно, спокойно, комфортно — место, о котором можно мечтать. Поэтому и ведем сюда за собой сына, дочку, брата, сестру, мужа или жену… За 13 лет существования завода пришло (или уже сложилось здесь) более 30 родственных дуэтов: мать и сын Татьяна и Владимир Калиновские, отец и сын Валерий и Евгений Ильясевичи, семейные пары Снежана и Александр Ницевичи, Ольга и Евгений Савкины, Ольга и Андрей Саквенковы, Оксана и Виталий Сачишины, Надежда и Юрий Калугины, Елена и Алексей Романовские, Ирина и Сергей Клубовичи…

Сегодня расскажем об одной из наших династий.

Ольга Ладутько пришла на ЗАО «Август-Бел» еще в июне 2009 года. После сокращения на ОАО «Руденск» по подсказке бывшего коллеги Артура Гавриченко, ушедшего на «Август-Бел», решила попробовать себя в качестве контролера на новом производстве. Здесь все было интересно. Поэтому, не задумываясь, привела сюда и свою сестру Елену Даниленко, за которую поручилась перед руководителем подразделения.

Работали, учились, жили общими задачами, решали общие проблемы. Из маленького подразделения в четыре человека значительно выросли, как в качественном, так и в количественном отношении, но всегда с особой теплотой вспоминают те первые годы на заводе, когда жили одной маленькой семьей. Со временем в жизни обеих сестер произошло много перемен.

Ольга — успешный сотрудник, из числа тех, кто неоднократно поощрялся за эффективный труд грамотами и благодарностями директора. А в прошлом году на большом празднике в Москве, посвященном 29-летию компании «Август», Ольге вручили серебряный значок «За добросовестный многолетний труд на благо развития и процветания компании». Это о многом говорит и дорогого стоит.

— По жизни я боюсь перемен, все новое пугает, долго сомневаешься в верности принятого решения. Но этой перемене рада и ни разу не пожалела о сделанном выборе, потому что приход в ЗАО «Август-Бел» стал судьбоносным, совершенно изменил мою жизнь, — рассказывает Ольга. — Именно здесь я нашла все, о чем мечтала. Завод без преувеличения стал вторым домом. Во-первых, потому, что нравится дело, которым занимаюсь, а во-вторых, он подарил столько светлых моментов всем членам моей семьи. Взять дочек: они — активные участницы всех заводских конкурсов. Это здорово их стимулирует. Так, сначала старшая Александра постоянно участвовала в конкурсе для школьников, не раз выходила победительницей, получала призы и подарки. Очень памятной и значимой его финишной точкой стала победа Александры в 11-м классе: тогда на выпускном вечере за успешную учебу (средний балл — 9,6) ей от завода в качестве подарка торжественно вручили ноутбук с пожеланием успешной студенческой жизни. И, кстати, он стал ее незаменимым помощником на протяжении всей учебы в Белорусском государственном технологическом университете: в нем созданы и хранятся все курсовые и дипломная работы.

Александра осознанно сделала свой выбор в пользу химии. И, безусловно, далеко не последнюю роль в этом сыграло отношение родителей к своей работе и к заводу в целом, ведь и ее отец — Сергей Бруханчик — за десять лет работы здесь прошел путь от машиниста компрессорных установок до начальника цеха ПСЗР. В этом году Саша успешно окончила вуз и, начиная с февраля, работает в заводской лаборатории техником-лаборантом. Здесь ей нравится все: условия, новые обязанности, коллектив.

— Я рада, что мы с Александрой уже коллеги. Руководитель ЦЗЛ Людмила Козлова отзывается о дочке как об упорном и перспективном сотруднике. Верю, что так и будет.

И средняя дочка Полина тоже благодарна этому конкурсу: она была неоднократным его победителем, и со средним баллом 9,7 вновь победила сейчас среди участников-выпускников.

Осталось передать эстафету младшей сестре Маше: она перешла в 4-й класс.

И это только один из примеров постоянной связи членов нашей семьи с заводом, без которого мы уже не мыслим своей жизни, — делится Ольга.

На шестом году работы Елене Даниленко по семейным обстоятельствам пришлось уйти с предприятия. Но она всегда с живым интересом относилась к происходящему на «своем заводе», хотела сюда вернуться. Когда же у Лены снова появилась возможность работать — штат ОТК «Август-Бел» был укомплектован. И ей пришлось трудоустроиться в другом месте. А когда, наконец, в этом году заводу понадобился контролер качества, Лена, не раздумывая, одной из первых откликнулась на желанную вакансию и очень волновалась, возьмут ли ее снова в отдел технического контроля после пятилетнего перерыва. Взяли, помня ее исполнительность и ответственное отношение к делу.

— За пять лет здесь так много изменилось: специфика, требования, технологии, объемы. Надо учиться, вникать, успевать. Я очень стараюсь, чтобы оправдать снова оказанное доверие, и рада, что сюда вернулась. Будто домой… — говорит Елена.

И есть все основания полагать, что трудовой путь таких династий — потенциал и перспектива завода. На смену устаревшему оборудованию и технологиям идут новые. Но человеческий фактор по-прежнему важен, и здесь умеют дорожить этой производственной наследственностью, ведь коллектив постоянно развивается и все лучшее стремится взять с собой в будущее.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».