Семеноводство регулирует новый закон. Физлица не смогут заниматься семеноводством

Новый закон «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений», принятый 7 мая 2021 года, вступил в силу с 15 ноября минувшего года. Основное нововведение этого правового акта: физическим лицам ЗАПРЕЩЕНО заниматься семеноводством сельскохозяйственных растений.

Помимо этого, в республике запрещено продавать, использовать и производить семена растений тех видов, которые не указаны в государственном реестре сортов.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия утверждаются специальные схемы с указанием последовательности этапов воспроизводства, согласно которым должно осуществляться производство семян.

Новый закон вводит обязательства для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся производством семян сельскохозяйственных растений, по формированию страховых фондов своей продукции. Это относится ко всем сортам растений, включенным в государственный реестр. При этом объемы фондов должны составлять не меньше 20 процентов от годовой потребности в семенах. Обязанности по ведению реестра возложены на Главную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений. Предполагается, что в реестр будут включены сведения о производителях сельхозрастений и видах их продукции.

Сортовые качества семян сельскохозяйственных растений определяются путем проведения апробации сельскохозяйственных растений и (или) лабораторного сортового контроля.

Апробацию сельскохозяйственных растений проводят государственное учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальные организации на основании заявления и за счет средств заинтересованного лица.

По результатам проведения апробации сельскохозяйственных растений выдается акт апробации.

Апробацию сельскохозяйственных растений, семена которых предназначены для собственного использования, вправе проводить производители семян сельскохозяйственных растений с оформлением акта апробации.

Посевные качества семян растений определяются путем проведения их анализа из отобранных проб от партий семян растений.

Производители вправе самостоятельно проводить отбор проб от партий семян растений, предназначенных для собственного использования.

На основании заявления и за счет средств заинтересованного лица проводится анализ семян сельскохозяйственных растений государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальными организациями.

Свидетельство на семена сельскохозяйственных растений выдается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при реализации семян сельскохозяйственных растений покупателю. Согласно постановлению №47 от 29 июня 2021 года утверждена новая форма свидетельства.

Свидетельство на семена сельскохозяйственных растений оформляется на основании акта апробации сельскохозяйственных растений, протокола лабораторного сортового контроля (в отношении растений, включенных в перечень сельскохозяйственных растений, семена которых в случае реализации подлежат обязательному грунтовому контролю и (или) лабораторному сортовому контролю), и удостоверения о качестве семян растений либо ранее выданного свидетельства на семена сельскохозяйственных растений.

В то же время единый порядок отбора проб семян исключит субъективизм при оценке посевных качеств семян высоких репродукций, используемых для семеноводства для собственных нужд, а также затраты на выращивание семян низкого качества. Все это будет способствовать повышению рентабельности сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности Республики Беларусь.

Вступление в силу настоящего закона обеспечит в целом по республике использование только высококачественных семян всеми категориями хозяйств, что повлечет повышение урожайности семеноводческих посевов и, как следствие, увеличит производство семян без дополнительных затрат.

Наталья БУЛЫГА,

начальник инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по Пуховичскому району.