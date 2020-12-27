Семьи сотрудников Пуховичского РОВД посетили мини-центр безопасности

По инициативе Пуховичского РОВД и при поддержке сотрудников РОЧС организовано посещение образовательного мини-центра безопасности в Марьиной Горке. В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» работники МЧС провели обучающее занятие.

Каждому посетителю была дана возможность научиться правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций дома, на улице, в лесу, во время природных ЧС, а также предвидеть их и не допускать. С помощью тренажеров-симуляторов были отработаны практические навыки спасения людей, использование первичных средств пожаротушения и вызов экстренных служб.

Ну и, конечно, в преддверии самого ожидаемого и волшебного праздника – Нового года — работники МЧС на занятиях делают упор на безопасное использование новогодних гирлянд, не проходят стороной проблему использования несертифицированной пиротехники, что зачастую приводит к травмам и ранениям.

Обучение прошло в хорошем настроении, каждый из присутствующих получил массу позитивных эмоций и впечатлений. И взрослые, и дети значительно пополнили багаж своих знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности.

Пуховичский РОЧС.