Семья благополучная, все есть, но… ребенок уходит из дома

В Пуховичском районе вот уже несколько месяцев подряд уходит из дома один и тот же подросток. Семья благополучная, все есть: бытовая техника, любовь и забота со стороны близких, гаджеты для личного пользования, но…

Все началось с нежелания девочки выполнять домашние задания в школе, потом последовали упреки в адрес родителей и, наконец, противостояние всему миру. Переходный возраст — стремление к независимости, потеря контроля со стороны родителей, неконтролируемое поведение, непринятие авторитета семьи и отрицание абсолютно каждого слова взрослого человека. Вот с какой проблемой столкнулась семья Виолетты.

Оба раза Виолетта уходила из дома через окно, когда родители ложились спать, оба раза её находили в гостях у знакомых, которых она приобрела в социальной сети «Вконтакте». О причине уходов отвечает всегда одинаково: «Я хочу гулять». Но в последний раз ситуация изменилась, девочка взяла без спросу из маминого кошелька 110 рублей, а это уже может рассматриваться как уголовно-наказуемое деяние. После изучения всех обстоятельств оценку этому даст инспекция по делам несовершеннолетних.

В помощь родителям есть ряд приложений «Где мои дети», «Family locator», «Zoemob» и прочих, созданных, чтобы не терять контроль за местонахождением их ребёнка. Благодаря технологиям и смекалке, можно всегда знать где находится подросток. Таким путём пошли в другой знакомой инспекции семье, где мать, установив приложение на мобильный телефон, всегда знала где и в какой компании находится ее сын. Сейчас парень уже взрослый и помогает инспекторам в беседах с несовершеннолетними, которым нужно помочь вернуться на правильный путь.

ИДН Пуховичского РОВД.