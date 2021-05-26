Семья Прохоровых-Ананичей: общий стаж работы трудовой династии  составляет  252 года 2 месяца

В дворцовом ансамбле в Несвиже состоялась встреча губернатора Минской области Александра Турчина с представителями трудовых династий, чей профессиональный стаж исчисляется сотнями(!) лет. По инициативе районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Пуховичский район на этом мероприятии представила семья Прохоровых-Ананичей. Ее представители трудятся в аграрном секторе. И общий стаж работы трудовой династии составляет 252 года 2 месяца.

Основателем трудовой династии является Мария Митрофановна Прохорова. Сейчас ей 91 год. С 1953 по 1986 годы она работала оператором машинного доения в совхозе «Красногвардейский» (ныне КСУП «Пуховичский райагросервис»). Мария Митрофановна была первой в хозяйстве дояркой, надоившей 4 тысячи литров молока на 1 корову.

У Марии Митрофановны пятеро детей, 10 внуков, 8 правнуков По примеру матери на работу в совхоз «Красногвардейский» пришли ее сыновья, а впоследствии и жены сыновей.

Присоединилась к трудовой династии и дочь Ирина Ананич: сейчас она специалист по кадрам, председатель первичной профсоюзной организации КСУП «Пуховичский райагросервис». Сегодня у самой Ирины Викторовны три сына и 5 внуков. И все мальчики. Ее муж, Александр Александрович, работает сторожем в КСУП «Пуховичский райагросервис». Невестки Ирины Викторовны также трудятся на этом предприятии.

В КСУП «Пуховичский райагросервис» работают и другие члены семьи Прохоровых-Ананичей. Максим Ананич — животновод. Его жена Мария — бригадир молочно-товарного комплекса «Дубровка». Игорь Прохоров — тракторист-машинист.

У семьи Прохоровых-Ананичей есть традиции, которые передаются из поколения в поколение. И одна из них — верность земле.

Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Турчин подчеркнул, что трудовые династии формируют независимость страны. В трудовой биографии этих замечательных людей видна связь поколений прекрасных работников, которые отдают себя родине.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.