Сентябрь открывает сезон охот

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает всем охотникам, что в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики Беларусь в сентябре месяце открываются охоты на следующих охотничьих животных:

— с 1 сентября в республике открыта охота на бобра и выдру, которая продлится до 31 марта следующего года. На бобра и выдру разрешается в светлое время суток, как ружейным — из засады и с подхода, так и безружейным способами. При ружейной охоте допускается использование нарезного (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольного с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью и метательного охотничьего оружия — охотничьи луки и арбалеты. При безружейной охоте разрешается применять капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

— с первой субботы сентября по второе воскресенье декабря в светлое время на рябчика и куропатку серую, ружейным способом с подхода и засады. В ходе охоты разрешено использование гладкосвольного охотничьего оружия с патронами снаряженными дробью, охотничьих собак – легавых, спаниели, ретриверы.

— с третьей субботы сентября по второе воскресенье декабря в светлое время суток на гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, казарку канадскую, ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателей или с неработающими двигателями и безружейным с использованием ловчих птиц. При ружейном способе охоты разрешается использовать гладкосвольное охотничье оружие с патронами снаряженными дробью, охотничьих собак всех пород, за исключением гончих и борзых.

Напоминаем, что незаконная охота влечет административную по статье 15.37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях или уголовную по статье 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем природоохранного законодательства вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия животного, и стоимости незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит Вас, уважаемые охотники и любители природы, быть взаимовежливыми в общении с окружающей средой, быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

Уважаемые охотники, соблюдайте природоохранное законодательство!

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.