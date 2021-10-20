Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня представил нового министра юстиции Сергея Хоменко коллективу, передает корреспондент БелТА.

«Решением Президента министром юстиции назначен Сергей Хоменко. Он ранее проходил службу в органах внутренних дел. Имеет высшее военное образование. Прошел поэтапно все ступеньки становления в системе внутренних войск, в том числе в регионах далеко за пределами Республики Беларусь во время Советского Союза. Имеет серьезный опыт управления воинскими коллективами. Возглавлял Департамент охраны МВД, был заместителем министра внутренних дел. Вчерашним указом уволен в запас из органов внутренних дел. Назначая Сергея Николаевича, Президент пояснил свое решение назначить именно человека из силовой структуры», — сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, коллектив Министерства юстиции — стабильно работающий, выполняющий все поставленные задачи. «Своеобразным экзаменом на профессиональную и политическую зрелость стал прошлый год. Работая в Администрации Президента вместе с Министерством юстиции, не возникало каких-либо серьезных проблем, связанных с неисполнительностью, неквалифицированным подходом к рассмотрению тех или иных вопросов. В ближайшее время министр познакомится ближе с коллективом, вникнет в суть работы. Опыт руководящей работы поможет ему справиться с возложенными обязанностями», — отметил глава Администрации Президента.

Сергей Хоменко

Как сообщалось, 18 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении министром юстиции Сергея Хоменко.

Сергей Хоменко родился 21 сентября 1966 года в украинском городе Ясиноватая Донецкой области. Он окончил Орджоникидзевское высшее военное командное краснознаменное училище имени С.М.Кирова МВД СССР, Военную академию имени М.В.Фрунзе в Москве, факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси. Проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Беларуси. С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск, затем — первого заместителя командующего внутренними войсками МВД — начальника штаба. С 2014 года возглавлял Департамент охраны МВД. В декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел. Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.