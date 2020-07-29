Сезонный характер COVID-19 не находит подтверждения — ВОЗ

Сезонный характер COVID-19 на настоящий момент не находит подтверждения. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», — сказала она. Маргарет Харрис обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны — как в Северном, так и Южном полушарии.

Официальный представитель при этом подчеркнула, что распространению коронавируса может способствовать большое скопление людей, при котором не соблюдается физическое дистанцирование. «Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу», — пояснила она.

Маргарет Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием. «Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом», — отметила официальный представитель. «Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии», — добавила она.

ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением COVID-19. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса, констатировала Маргарет Харрис. Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По ее словам, следует ожидать одной большой волны, которая будет то увеличиваться, то несколько снижаться.

Источник: Белта