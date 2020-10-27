Официально 

Сформирована база данных трудоспособных  граждан района, не  занятых в экономике

126 Redactor Комментариев нет

Постоянно действующая комиссия  по  координации работы по содействию занятости населения   Пуховичского района информирует о том, что сформирована база данных трудоспособных  граждан, не  занятых в экономике, за II квартал 2020 года, в соответствии  с  Декретом  Президента  Республики  Беларусь  от 2 апреля  2015  года  № 3 «О  содействии   занятости  населения».

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан  можно  получить с помощью  логина  и  пароля, выданного  в  службе  «Одно  окно»,  или   обратившись к секретарю  комиссии  по адресу: г.  Марьина  Горка, ул. Новая Заря, 22а. Тел.: 4-56-50, 5-18-39.

Информация  по  работе  комиссии  находится    на   сайте   Пуховичского  райисполкома   в  рубрике   «Декрет  № 3  «О содействии занятости населения».

Обращаем внимание, что граждане, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, являющихся плательщиками жилищно-коммунальных услуг (а также совместно с ними зарегистрированные трудоспособные граждане, не занятые в экономике), оплачивают горячее водоснабжение по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих  услуги с возмещением затрат в IV квартале   2020   года,  будут  сформированы  к 1 ноября 2020 года.

Светлана  Геталосекретарь  комиссии.

 

Вам также может понравиться

Во Дворце Независимости открылся саммит ОДКБ.

Redactor 0

Пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам законодательства

Redactor 0

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает дополнительные меры защиты трудящихся при контрактной форме найма

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿