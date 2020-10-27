Сформирована база данных трудоспособных  граждан района, не  занятых в экономике

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района информирует о том, что сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, за II квартал 2020 года, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 3 «О содействии занятости населения».

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан можно получить с помощью логина и пароля, выданного в службе «Одно окно», или обратившись к секретарю комиссии по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а. Тел.: 4-56-50, 5-18-39.

Информация по работе комиссии находится на сайте Пуховичского райисполкома в рубрике «Декрет № 3 «О содействии занятости населения».

Обращаем внимание, что граждане, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, являющихся плательщиками жилищно-коммунальных услуг (а также совместно с ними зарегистрированные трудоспособные граждане, не занятые в экономике), оплачивают горячее водоснабжение по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат в IV квартале 2020 года, будут сформированы к 1 ноября 2020 года.

Светлана Гетало, секретарь комиссии.