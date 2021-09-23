Шевцов: террор по отношению к беженцам плохо обернется для Польши

Террор, который применяется к беженцам, обязательно плохо обернется для Польши. Об этом в эфире «Альфа Радио» заявил директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов, сообщает БелТА со ссылкой на sb.by.

Одной из главных тем сегодняшнего выпуска программы стала ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС. «Я думаю, самая сложная ситуация сейчас на границе с Польшей. Это связано с тем, что массы мигрантов решили идти напрямую в Германию через Польшу, а не через две страны, как раньше ходили (Литва — Польша — Германия). В Литву и Латвию тоже сохраняется трафик, но беженцы пошли массово на Польшу. Это реальная массовость. Несколько дней назад поляки отчитались, что они «завернули» более 320 человек за сутки», — отметил эксперт. — Я не хочу усложнять, но те, кого ловят и «заворачивают», — это далеко не все, кто проходит. В Германии уже отлавливают этих прошедших и не только там. Реально поток гораздо выше, чем показывает официальная польская служба».

Юрий Шевцов также обратил внимание на погодный аспект миграционной проблемы. «Сейчас произошло то, о чем давно предупреждали: настали холода и вместе с ними начались новые проблемы — смерти из-за морозов. Дальше, скорее всего, ситуация в этом плане будет осложняться», — сказал он.

Политолог считает, что силовые действия польских пограничников по отношению к мигрантам будут иметь негативные последствия для самой Польши.

«Это плохо обернется. Все мы понимаем, что делают и в Литве, и в Польше пограничники и связанные с ними силовые структуры: они запугивают мигрантов, чтобы те не ходили к ним. Есть термин «террор». И вот этот террор, который применен по отношению к беженцам, обязательно плохо обернется для Польши», — считает Юрий Шевцов.

Как ранее сообщалось, 21 сентября белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, «несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата». Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линию границы с Беларусью.