Щекин: Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен

Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен, заявил БелТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

«Конституционная модернизация страны стала необратимой. Сегодня Беларусь стоит на пороге исторического события — формирования принципиально новой модели белорусской государственности и государственно-общественных отношений. Белорусский народ поддержал Президента во всех вопросах определения судьбы страны. Мы все становимся свидетелями зарождения реального гражданского общества. Предложенные в проекте Конституции такие нормы, как взаимная ответственность государства и общества, социальные гарантии, неприкосновенность личной и национальной безопасности, универсальный механизм взаимодействия всех ветвей власти на принципах народовластия, закрепление традиционных семейных и культурных ценностей, в ближайшее время станут ориентиром развития не только суверенной Беларуси, но и образцом для мирового сообщества», — сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул: надо понимать, что принцип народовластия, предложенный Президентом, уже вызывает, с одной стороны, всемерную поддержку у белорусского народа, а с другой — бешенство и негодование фашиствующей демократии коллективного Запада. «Все мировое сообщество с интересом и завистью наблюдает за уникальным процессом демократизации белорусского общества. К слову сказать, подобного формата обсуждения проекта Основного закона еще не было ни в одной стране мира. Беларусь наглядно превратилась в школу мудрости и исторической правды», — отметил он.

По словам Николая Щекина, общаясь со многими гражданами, нельзя не заметить искренность в побуждениях сохранить страну, сделать ее лучше и выйти на новый уровень качества жизни. «Именно сегодня как никогда страна стала единой и неделимой. Президент, вопреки санкциям и давлению, смог объединить белорусскую нацию. К слову сказать, большинство граждан в Президенте видят не только национального лидера, но и историческую личность, высказывая мнение, что Беларусь и Александр Лукашенко — это единое целое и без него не представляют судьбу страны, — дополнил он. — Являясь спикером многих диалоговых площадок, вижу, что всенародное обсуждение проекта Конституции проходит в русле конструктивного диалога, неподдельной заинтересованности, открытости, а предложения носят профессиональный характер. Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен».