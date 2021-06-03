Щекин: фильм-расследование «Рейс Афины — Вильнюс. Разбор полета» произвел эффект разорвавшейся бомбы

Фильм-расследование телеканала ОНТ «Рейс Афины — Вильнюс. Разбор полета» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такое мнение корреспонденту БелТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

«Обнародованные новые подробности и факты, связанные с инцидентом и экстренной посадкой самолета Ryanair, не просто свидетельствуют о честности белорусского государства, но являются ярким примером цинизма, лжи, двойных стандартов коллективного Запада. Показанный по ОНТ фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. И это только начало разоблачения. Все, о чем предупреждал и говорил Президент 26 мая, обращаясь к парламентариям, членам Конституционной комиссии и представителям органов государственного управления, а также проводимый анализ белорусским экспертным сообществом, было представлено со всеми доказательствами и методическими выкладками», — отметил аналитик.

По его мнению, коллективный Запад перешел все красные линии, переступил через всевозможные нравственные принципы. «Все увидели одну важную особенность политических элит и спецслужб Запада — они готовы пойти на крайние меры, убийство Президента, провокацию (даже в районе БелАЭС), последствиями которой могли быть десятки тысяч жертв. И в этой связи в результате никто не мог бы гарантировать мирного разрешения ситуации. Само разоблачение как технология ничего нового для нас не открыло. Компания предателей Родины, беглые уголовники в агонии и в большом долгу перед спецслужбами Запада. С одной стороны, требуется отрабатывать деньги Запада и нести перед ними ответственность, с другой — алчность и коррумпированность самих беглых делает из них политических гробовщиков всех надежд так называемого демократического Запада. Налицо конфликт интересов», — считает Николай Щекин.

Он уверен, что Беларусь стала отправной точкой отсчета в разоблачении коллективного Запада и своего рода непреступным бастионом исторической правды, нравственных принципов и ярким примером для всего мира в отстаивании своего суверенитета.

«Ведь, по сути, наша страна в одиночку поймала за руку злоумышленника и, скорее всего, стала выявлять всю агентурную сеть западных спецслужб. Запланированная недружественными странами многоходовая провокация была сорвана благодаря личному контролю Президента и четким и скоординированным действиям силовых структур. Более того, стало понятно, что Беларусь действовала строго с международными правилами и нормами (Чикагская конвенция) и также в соответствии с национальным законодательством. К слову сказать, в данном случае международные правила сыграли злую шутку с теми, кто их и прописал, — подчеркнул эксперт. — Возникает риторический вопрос: какие еще нужны доказательства причастности Запада в подготовке и реализации провокации и проводимой глубоко эшелонированной гибридной войны против Беларуси? Сейчас претензии могут предъявлять нам только те страны, либо которые спонсируют нацизм и государственный терроризм, либо по недоумию. Будем откровенны, стало ясно, что Запад уже не остановится ни перед чем. Белорусское общество должно избавиться от иллюзий и готовится к худшим вариантам. В любом случае нас ожидает дипломатическое давление, шантаж, санкции и попытки взорвать общество изнутри. Много перекрестных интересов».

Николай Щекин полагает, что в ближайшее время следует провести глубокий анализ всего происходящего, соизмерить риски, предусмотреть возможные очередные провокации и их последствия. «Пора научиться быстро извлекать уроки, думать по-государственному и комплексно просчитывать вероятные сценарии развития государственно-общественных процессов. Думаю, многие согласятся с тем, что последовавшая информационная тишина беглых после показа фильма весьма красноречива. Считаю, что репутационные издержки и материальный ущерб, нанесенный западными странами и такими структурами, как Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA), в судебном порядке должны быть компенсированы Беларуси», — резюмировал политолог.