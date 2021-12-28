Щекин: референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве

Конституционный референдум станет для страны новой страницей в государственном строительстве. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

«Сегодня важно понимать, что только всенародное обсуждение проекта Конституции и голосование граждан смогут создать условия для поступательного развития белорусской государственности. Надо признать: проделана фундаментальная и беспрецедентная работа по формированию реального образа будущего страны, выраженного в проекте Основного закона. Призыв Президента всенародно рассмотреть конституционный проект — святая обязанность каждого белоруса. В этой связи необходимо отметить, что в современном обществе не многие народы могут участвовать в решении судьбы своей страны в формате диалога, — отметил эксперт. — Более того, у большинства стран, в том числе и коллективного Запада, забрали право на свободное волеизъявление, возможность вести диалог с властью на дискуссионных площадках и путем своего голоса отстаивать интересы страны. Все те, кто нас пытается учить демократии и навязывать какие-то стандарты, сами кроме того, что не имеют права на свободу слова, так к тому же и другим странами под страхом бомбежек, санкций запрещают права голоса и выбора».

По словам Николая Щекина, «польский синдром Чечко», который сейчас постепенно охватывает народы Европы — яркий пример тому, как работают механизмы и методы по превращению народов, граждан в машину убийств и насилия над свободой. «Беларусь — одна из немногих стран мира, в которой власть и общество контекстуально и в режиме онлайн находятся в поиске баланса доверия и взаимодействия по ключевым вопросам жизнедеятельности. К слову сказать, последовательность Александра Лукашенко в проведении политики конструктивного диалога с любящими свою Родину гражданами вызывает не только недоумение на Западе, но и прежде всего озлобленность и зависть у политических элит западноевропейских стран. Политическая независимость, государственный подход в решении даже самых детализированных вопросов, скрупулезность в прочтении проблем, мужественность и преданность своему народу Президента в очередной раз дает нам уникальный шанс осмыслить происходящее, посмотреть на себя со стороны и сделать шаг навстречу главе государства», — сказал аналитик.

Тем самым, по его мнению, белорусские граждане демонстрируют готовность на предложенные перемены, проявив лучшие качества молодой, но уже повзрослевшей белорусской нации. «Основной посыл главы государства — независимая и суверенная, сильная и уверенная внутренняя и внешняя политика будет продолжена. В свою очередь, масштабное социсследование показало, что выбранное Президентом направление соответствует надеждам и запросам народа. Сам факт проведения референдума станет концептуальным фундаментом безопасности в противодействии системной подрывной политики Запада по сдерживанию Беларуси. Референдум как высшая демократическая форма народовластия — это политическая смерть беглых и обесценивание всех обещаний и лживых демократических увещеваний коллективного Запада», — подчеркнул Николай Щекин.

Он убежден, что институт непосредственной демократии — референдум — открывает историческую перспективу стране и является для белорусской государственности цивилизационным выбором, сохраняя культурный код белорусов. «Важной демократической ценностью для Беларуси является право каждого принять участие в ответственном обсуждении проекта Конституции с предложением конкретных поправок, которые можно направлять в парламент, Администрацию Президента и Центр правовой информации. Теперь многое зависит только от граждан Беларуси. Участие в референдуме — долг каждого. Сегодня идет процесс формирования новой Беларуси на основе исторической и уже наработанной за годы независимости страны, политической традиции и все ради того, чтобы в будущем «беларусамi звацца», — подытожил политолог.