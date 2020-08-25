«Школа должна жить интересами детей» — мнение пуховчанки

Сотрудника районного краеведческого музея Юлию Гулецкую в последние дни каникул я встретила вместе с детьми – доченькой Евгенией и сыном Егором. Своей сплоченной маленькой компанией они приехали из поселка Дружный, где живут, чтобы сделать последние покупки к школе. И если для школьницы Евгении вместе с мамой собирать портфель к началу учебного года дело уже привычное, то для Егора все в новинку — он первоклассник средней школы №1 городского поселка Дружный.

— Начало учебного года дело волнительное и для детей, и для родителей, — говорит Юлия. — Особенно в свете последних событий. Малыши, к счастью, далеки от проблем взрослых. Хотелось бы, чтобы так оно и было. В нашей семье все ожидают, что школа, в первую очередь, и в новом учебном году продолжит жить интересами детей. Для учеников она останется местом притягательным: им будет интересно получать новые знания, общаться с друзьями и педагогами. Мы рассчитываем, что учителя будут внимательны к проблемам и потребностям своих учеников, что в учреждении образования будет царить взаимное уважение между детьми и взрослыми.

В свою очередь, как родители, мы готовы поддержать учителей именно в их педагогическом труде. Мы доверяем профессионализму и мудрости наших педагогов. Всем родителям хочется отправлять детей на занятия со спокойным сердцем. А это будет, если «взрослые» проблемы останутся за порогом детского учреждения.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.