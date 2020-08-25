Общество 

«Школа должна жить интересами детей» — мнение пуховчанки

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Сотрудника  районного краеведческого музея Юлию Гулецкую  в последние дни каникул  я встретила  вместе с детьми – доченькой Евгенией и сыном Егором.  Своей сплоченной маленькой компанией они приехали из поселка Дружный, где живут,  чтобы сделать последние покупки к школе. И если для школьницы  Евгении вместе с мамой собирать портфель к началу учебного года   дело уже привычное, то для Егора все в новинку — он первоклассник средней школы №1 городского поселка Дружный. 

—  Начало учебного года дело волнительное и для детей, и для родителей, — говорит Юлия. — Особенно в свете последних событий. Малыши, к счастью, далеки от проблем взрослых. Хотелось бы, чтобы так оно и было.  В нашей семье все ожидают, что школа, в первую очередь, и в новом учебном году   продолжит жить интересами детей.  Для учеников она останется  местом притягательным: им будет интересно получать новые знания, общаться с друзьями и педагогами.  Мы рассчитываем, что  учителя будут  внимательны к проблемам и потребностям своих учеников,  что в учреждении образования будет царить взаимное уважение между детьми и взрослыми.

В свою очередь, как родители, мы готовы поддержать учителей именно в их педагогическом труде. Мы доверяем профессионализму и мудрости  наших педагогов.  Всем родителям хочется отправлять детей на занятия со спокойным сердцем. А это будет, если «взрослые» проблемы останутся за порогом детского учреждения.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.

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