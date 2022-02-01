Шпаковский: для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем

Для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем. Об этом директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» политолог Александр Шпаковский заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», сообщает БЕЛТА.

«Нам необходимо будет после референдума, если все пройдет успешно, а пока нет предпосылок говорить о том, что какая-то дестабилизация может быть, вести широкий диалог с обществом о будущем. На сегодняшний день явно есть некоторое непонимание, что такое бизнес, что такое финансовая ответственность, грамотность, что такое реформы», — сказал политолог.

По его словам, работая в трудовых коллективах, он сталкивался с тем, что большинство людей выступают за реформы, но часто не могут четко определить, за какие именно, и не готовы в данный момент что-то менять в своей жизни в плане работы. Например, заниматься бизнесом или сменить сферу деятельности.

Александр Шпаковский считает: надо работать с людьми, а реализуя те или реформы, понимать, что далеко не все окажутся готовы вписаться в рынок. «И мы (государство. — Прим. БЕЛТА) не можем их выбросить», — отметил он.

«Для экономического рывка, безусловно, нам необходим широкий диалог с обществом о будущем, прежде всего с молодым поколением», — уверен политолог.

Несмотря на то, что Александр Шпаковский считает себя ближе к социалистам, он выступает за то, чтобы вводить элементы рынка, особенно в депрессивные регионы, но и не забывать о социальном аспекте. «Там надо протягивать руку помощи», — подчеркнул он.

Как сообщалось БЕЛТА, 28 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко адресовал гражданам три главных вопроса: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?», «Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой — суверенитет и независимость?» и «Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?».