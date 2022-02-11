Шулейко: в основу Конституции положены мир и будущее наших детей

В основу проекта дополнений и изменений Конституции положены мир и будущее наших детей. Об этом заявил сегодня во время встречи с трудовым коллективом Брестского мясокомбината председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Последние события поставили многие государства, в том числе нас, на грань мировой жесткой политики. В мире идет борьба за рынки сбыта, сырьевые рынки, трудовые ресурсы. На эти вызовы необходимо своевременно отвечать. С учетом сложившейся обстановки в мире, вокруг нашей страны мы пришли к необходимости обновления Конституции, чтобы внести четкие гарантии защиты государства, прав белорусов. Мы ее, действительно, осовремениваем под условия сегодняшних политических процессов. В ее основу положен мир и будущее наших детей», — сказал губернатор.

Глава региона призвал работников предприятия принять участие в референдуме и высказать свою позицию по проекту обновленной Конституции. В свою очередь принявший участие в этой встрече заведующий кафедрой БрГТУ кандидат политических наук Эдуард Северин отметил, что новая модель Конституции прогрессивная и соответствует духу времени. Она основывается на национальных традициях и международных правовых обязательствах, принятых нашей страной.

«Выбор референдума в качестве механизма принятия изменений и дополнений действительно важен. На мой взгляд, референдум у нас уже вышел за пределы просто какого-то избирательного процесса или процесса выбора. Мы вывели его на уровень общенационального диалога. И ключевой посыл именно этого процесса заключается в простой формулировке: гражданин — законодатель. В рамках огромного количества диалоговых площадок были присланы свыше 80 тыс. предложений. Безусловно, не все из них нашли свое отражение в проекте Конституции, однако они будут учтены и отражены в отраслевом законодательстве — конкретных законах и подзаконных актах», — дополнил политолог.

Всего в проект обновленной Конституции внесено около 100 изменений, начиная с преамбулы Основного закона и заканчивая появлением главы о Всебелорусском народном собрании.