Силы врачей не безграничны — пуховчанка, переболевшая коронавирусом, призывает всех быть терпимее

Очередь к терапевту была внушительной. И несмотря на то, что прием проходил достаточно оперативно, людей, казалось, меньше не становилось. А через два часа после начала приема доктор и вовсе вышла из кабинета и сообщила, что вынуждена выехать на срочный вызов.

Куда, на какое время, она не уточнила. Люди начали активно возмущаться, а кто-то потребовал объяснений у заведующей поликлиникой…

Заведующая сказала, что вызов действительно срочный, и доктора придется подождать. Ответ не устроил сидящих уже не один час людей. Они настаивали на том, чтобы на прием пришел кто-то другой.

— Население, которое проживает на территории, относящейся к нашей поликлинике, обслуживают всего два доктора, — сказала заведующая. — Двое на более чем 10 тысяч человек…

Ропот и возмущение, конечно, не прекратились, хотя у каждого сидящего у кабинета врача была возможность и время подумать о том, как, наверное, действительно непросто сейчас докторам. Особенно в такое тяжелое время, когда работать нужно и с теми, кто болеет привычными простудами, и с теми, у кого коронавирус… Мне сделать это было легко, потому что буквально за несколько дней до этого я выписалась из инфекционного госпиталя, где проходила лечение от COVID-19…

Согласитесь, каждому из нас выпадают испытания, каждый испытывает какие-то трудности. Бесчисленные мелкие каждодневные заботы часто порождают в нас недовольство, раздражение, горечь. Но этот год стал, пожалуй, особенно показательным. Я бы назвала его годом потрясений. Ковид вошел в нашу жизнь стремительно, и мгновенно изменил ее до неузнаваемости… Все стало другим. С одной стороны, пандемия объединила нас в борьбе против вируса. С другой — мы стали более нервными и нетерпимыми к испытаниям. Это можно понять, ведь сегодня эта болезнь везде: в наших семьях, семьях родных и знакомых. Мы боимся и страдаем. И с этим идем к врачам. Вот профессия, которая сразу обрела главенство в мире.

Вспоминая дни, проведенные в больнице, я вновь и вновь словно пересматриваю какой-то нереальный фильм, где главные герои — врачи, медсестры, санитарочки, все те люди в белых халатах (скорее — в скафандрах) — изо дня в день соприкасаются с новой болезнью, жертвуют собственным здоровьем, не считаются с усталостью и недомоганием, чувством голода, жажды, физического дискомфорта и идут к нам, чтобы лечить и спасать. Они вытаскивают нас, отвоевывают у болезни, ставят на ноги. И не ропщут, что недоспали, недоели, не видели сутками свои семьи. Они улыбаются и поддерживают нас. Тогда почему мы не можем поддержать их? Чем? Да хотя бы проявлением терпения в очередях, куда попадаем чаще всего все же из-за собственной недальновидности, а также в ожидании визита врача на дом, приезда скорой помощи. А еще осознанием главного: врачи и медсестры тоже болеют, тоже устают…

Целых 11 дней в Марьиногорской ЦРБ я наблюдала исключительно самоотверженный труд медиков. Поверьте, физическая и психологическая нагрузка на них колоссальная! Каждый больной требует особого внимания. В стационаре много тяжелых, ослабленных, пожилых людей. К каждому врач подходит минимум два раза в день проверить сатурацию, давление, уточнить лечение. Медсестры по несколько раз в день ставят капельницы, уколы. Санитарочки убирают палаты и помогают больным, кормят, если необходимо, с ложки. Всю смену на ногах, в защитном костюме… При этом некоторые медики также переболели коронавирусом, но, несмотря на усталость и слабость после болезни, идут и лечат пациентов. Жертвенный труд всех причастных к медицине вызывает у меня в эти дни только глубокое чувство уважения! Я искренне благодарна в частности своему лечащему врачу Татьяне Ивановне Канаш и всем медицинским работникам за их профессионализм и внимание к людям, за тепло души и сердечность.

…Прошло полчаса. Прием в поликлинике возобновился. Доктор приняла всех пациентов. Да, мы ждали больше, чем хотелось бы. Но я уверена, что мы сегодня должны потерпеть, постараться быть объективными, чтобы увидеть реальность такой, как она есть. И, главное, быть внимательными к своему здоровью, чтобы не попадать в больницы и не добавлять работы врачам, силы которых точно не безграничны.

Людмила ГОЛУБЕНКО, библиотекарь в/ч 89417.