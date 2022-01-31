Симоненко: референдум станет возможностью для белорусов показать свое единство

Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь станет возможностью для белорусов показать свое единство, заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

«Когда я прочитал о ваших (планируемых. — Прим. БЕЛТА) изменениях Конституции, а я действительно прочитал, мне было это интересно как политику, хочу сказать своим родным белорусским товарищам: бегом на этот референдум», — сказал Петр Симоненко.

Он отметил, что участие в референдуме — возможность для белорусов показать свое единство. «Показать всему Западу паршивому, который лезет, я имею в виду тех политиков, которые пытаются сегодня уничтожить белорусскую независимость и народ, сделать уже по другому алгоритму их жизнь, что вы едины, что против внутренней вот этой так называемой пятой колонны оппозиции», — сказал он.