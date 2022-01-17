Синоптики прогнозируют ветреную погоду в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Начало текущей недели в Беларуси вновь окажется ветреным. Уже сегодня порывы ветра на большей части территории страны составят 15-20 м/с, местами 21-24 м/с, а в отдельных районах не исключены и порывы до 25-27 м/с. При этом с понижением температурного фона до отрицательных значений во многих районах на дорогах будет образовываться гололедица. Во вторник сохранится ветреная погода», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 18 января, ночью на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, в отдельных районах метель, местами по Могилевской области сильный снег. Днем местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. На большей части территории страны прогнозируется усиление ветра ночью порывами до 19-24 м/с, местами — до 25-27 м/с, днем — до 15-20 м/с, местами — до 21-24 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем — от нуля до минус 6.

В среду, 19 января, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по западу возможен дождь. Местами ожидается туман, гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до 12 градусов мороза по востоку, при прояснениях — минус 13-15. Днем будет от минус 4 до плюс 2.

В четверг, 20 января, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем — от минус 3 до плюс 2.

В пятницу, 21 января, временами ожидается снег, местами метель и усиление ветра порывами до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем — от нуля до минус 5.