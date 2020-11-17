Ситуация с ковид-19 непростая: рекомендации минздрава стали требованиями

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, которая складывается и во всем мире, и в нашей стране, рекомендации, разработанные министерством здравоохранения Беларуси по предотвращению распространения гриппа и инфекции COVID-19, стали требованиями, обязательными к исполнению.

— С 6 ноября 2020 года вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 октября 2020 года №92 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июля 2012 года № 217», в котором говорится о требованиях к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19, — рассказывает главный санитарный врач района Елена Пархимчик.

— Все санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19, которые ранее были изложены в рекомендациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь, теперь включены в санитарные нормы и правила, название которых указано выше. Следовательно, руководители организаций и предприятий всех форм собственности обязаны обеспечить их исполнение. За нарушение исполнения данных мероприятий руководители могут быть привлечены к административной ответственности.

Время, чтобы ознакомиться и принять меры к исполнению новых требований, было, но не все, к сожалению, добросовестно подошли и подходят к данному вопросу. Поэтому не удивительно, что за последние несколько дней по результатам проведенных центром гигиены и эпидемиологии надзорных мероприятий привлечены к административной ответственности несколько руководителей предприятий сферы производства и реализации продуктов питания.

Возможно, именно наказание, выраженное в штрафах, станет мотивацией к тому, чтобы со всей серьезностью и ответственностью подойти к решению вопросов профилактики. Хотя лично мне непонятно, почему этой мотивацией не служит до сих пор желание защититься от опасной болезни, научиться быть осторожными по отношению к себе и окружающим?

Хочется в этой связи еще раз напомнить о серьезности ситуации с заболеваемостью коронавирусом, — говорит Елена Пархимчик. — Мы наблюдаем и рост числа инфицированных, и усложнившееся протекание заболевания. Все это во многом связано с игнорированием мероприятий по профилактике. И прежде всего, с несоблюдением масочного режима. Хотя понимание важности этого постепенно приходит, и на местах решениями исполнительных комитетов уже введен обязательный масочный режим в Минске, Могилеве, Гомельской области, Бобруйске, Полоцком районе и других. Хочется верить, что таким образом все же удастся достучаться до людей.

В уточненном документе Минздрава говорится и о том, что руководители обязаны не допускать к работе (учебе) лиц с симптомами респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19.

А также обеспечить ежедневную влажную уборку помещений, салонов всех видов общественных транспортных средств, контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств. Также требуется обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции между работниками или посетителями (если речь идет о магазинах, точках общественного питания и т.п.), размещения в общедоступных местах (на информационных стендах, табло) наглядной информации по профилактике инфекции COVID-19. Работники районного центра гигиены и эпидемиологии разработали и разослали для этого необходимый печатный и видеоматериал во все организации района и на все предприятия.

Если все же проблема не прошла мимо, следует помнить, что граждане, которые находятся на самоизоляции, не должны покидать жилье (т.е. не ходить на работу/учебу, в магазины, рестораны и другие общественные места), за исключением крайней необходимости сходить в ближайший магазин или аптеку при условии обеспечения себя средствами защиты (маски, перчатки) и недопущения контактов с другими людьми.

Все эти меры очень важны как для предотвращения заражения, так и для сокращения вирусной нагрузки в том случае, если инфицирование произошло.

Проведите простой эксперимент: распылите спрей с водой на лицо без маски и в маске — и вы наглядно убедитесь в том, насколько эффективно маска защищает от попадания на лицо взвеси, состоящей из микрокапель слюны и микроорганизмов.

Задумайтесь над этим! Не считайте за труд или ложное неудобство носить маску везде, где есть другие люди. Положите в карман санитайзер и обрабатывайте руки после любых контактов с поверхностями вне вашего дома. Постарайтесь не заболеть ради себя, ради ваших близких, ради тех, кто, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, идет в красную зону, чтобы «отвоевать» пациентов у коварной болезни.

Елена ИВАНОВА.