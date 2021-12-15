Ситуация с падежом скота в Пуховичском районе на особом контроле

Прокуратурой Пуховичского района на постоянной основе осуществляются проверки производственных процессов в ходе проведения весенних полевых работ, принимаются меры по пресечению бесхозяйственности, нерационального использования материальных ресурсов и финансовых средств. Оперативные подразделения Пуховичского РОВД ориентированы на выявление и пресечение фактов совершения хищений в организациях АПК, проведения закупок удобрений, кормов, сельскохозяйственной техники и иных ТМЦ с использование посреднических схем, которые приводят к завышению цен, а также падежа скота в результате халатного отношения работников к исполнению своих обязанностей, реализации мяса КРС в обход перерабатывающих организаций, внесения недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность, в том числе сокрытия падежа скота под видом реализации работникам сельхозорганизаций.

В целях организации проведения совместной проверки, направленной на пресечения фактов непроизводительного выбытия скота и обеспечения надлежащих условий функционирования животноводческих объектов (СПФ «Дричин» ОАО «ММЗ №1» и другие объекты), в соответствии с Законами Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и «О прокуратуре Республики Беларусь» на основании распоряжения прокурора Пуховичского района создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли в том числе сотрудники оперативных подразделений Пуховичского РОВД и специалисты ГУ «Пуховичская районная ветеринарная станция».

В ходе проверки в СПФ «Дричин» ОАО «ММЗ №1» изъяты документы, касающиеся фактов непроизводительного выбытия скота.

Проведенной прокуратурой района совместно с Пуховичским РОВД, ГУ «Пуховичская районная ветеринарная станция» проверкой установлено, что гражданка Г., работая в должности заместителя директора СПФ «Дричин» ОАО «ММЗ №1» по животноводству, то есть, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, имея умысел на внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, действуя из иной личной заинтересованности, в мае 2021 г., внесла заведомо ложные сведения в акты выбытия животных и птицы формы 302-АПК, в которых причиной выбытия указала убой, скрыв тем самым падеж крупного рогатого скота, после чего внесла аналогичные ложные сведения в отчет о движении скота и птицы на ферме формы 311-АПК, чем скрыла падеж не менее 9 голов крупного рогатого скота.

По результатам проверки прокурором района в отношении названного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 427 УК, то есть внесение должностным лицом и иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, совершенное из иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено для расследования в Пуховичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Прокуратура района совместно с РОВД и иными службами продолжит проводить проверки в других субъектах хозяйствования Пуховичского района.

Дмитрий Лугин, прокурор Пуховичского района.