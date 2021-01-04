Главное 

Сияет город огнями — итоги районного конкурса на лучшее новогоднее оформление

571 Redactor Комментариев нет

На территории ГЛХУ «Пуховичский лесхоз».

Подведены итоги конкурса новогоднего оформления города  Марьина Горка и других населенных пунктов  района среди организаций  всех  форм  собственности. Соответствующее распоряжение подписал  председатель  районного  исполнительного  комитета  Виктор Коледа. Победителей определили в нескольких номинациях. 

В номинации  «Праздничное оформление объектов и городской среды на территории  города  Марьина   Горка»  места   распределились  следующим  образом:  лидером стало унитарное предприятие «Жилтеплосервис»  коммунального   хозяйства   Пуховичского  района,  второе место у  государственного  лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз»,  третье  —  у открытого акционерного  общества «Пуховичинефтепродукт».

В номинации «Праздничное  оформление  объектов, расположенных на территории Пуховичского района (кроме города  Марьина Горка)» победителем признано закрытое акционерное общество «Август-Бел». Второе место у открытого акционерного  общества  «Завод  горного воска», третье — у открытого акционерного общества «Руденск».

Елка на территории ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

В номинации «Активное участие и творческий (креативный) подход при подготовке городской среды и объектов, расположенных на территории Пуховичского района, к новогодним и рождественским праздникам» самым креативным признано открытое акционерное общество «Пуховичский опытно-экспериментальный  завод».  Вторым —  учреждение здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница». На третьем месте —  государственное учреждение образования  «Марьиногорская гимназия».

На территории Марьиногорской ЦРБ.

Благодаря стараниям  участников конкурса сияют разноцветными огнями ночные улицы наших населенных пунктов, поддерживая праздничное настроение их жителей.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

Вам также может понравиться

Минская область избрала представителей в Совет Республики

Redactor 0

Участковый — это  главный помощник граждан в разрешении житейских конфликтов, предотвращении различных правонарушений и преступлений

Redactor 0

Марьина Горка отпраздновала День защитников Отечества

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿