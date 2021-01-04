Сияет город огнями — итоги районного конкурса на лучшее новогоднее оформление

Подведены итоги конкурса новогоднего оформления города Марьина Горка и других населенных пунктов района среди организаций всех форм собственности. Соответствующее распоряжение подписал председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа. Победителей определили в нескольких номинациях.

В номинации «Праздничное оформление объектов и городской среды на территории города Марьина Горка» места распределились следующим образом: лидером стало унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района, второе место у государственного лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз», третье — у открытого акционерного общества «Пуховичинефтепродукт».

В номинации «Праздничное оформление объектов, расположенных на территории Пуховичского района (кроме города Марьина Горка)» победителем признано закрытое акционерное общество «Август-Бел». Второе место у открытого акционерного общества «Завод горного воска», третье — у открытого акционерного общества «Руденск».

В номинации «Активное участие и творческий (креативный) подход при подготовке городской среды и объектов, расположенных на территории Пуховичского района, к новогодним и рождественским праздникам» самым креативным признано открытое акционерное общество «Пуховичский опытно-экспериментальный завод». Вторым — учреждение здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница». На третьем месте — государственное учреждение образования «Марьиногорская гимназия».

Благодаря стараниям участников конкурса сияют разноцветными огнями ночные улицы наших населенных пунктов, поддерживая праздничное настроение их жителей.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.